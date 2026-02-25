Hoy es el natalicio de Matías Ramón Mella

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Hoy el patricio Matías Ramón Mella cumple 210 años de nacido, uno de los principales líderes de la independencia, cuya causa la inició en 1838, cuando participó junto Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez en la fundación de La Trinitaria, sociedad secreta esencial para la causa libertadora. Nació en 1816 en Santo Domingo

Desde temprana edad, mostró un gran interés por el conocimiento y la educación que lo llevó a destacarse como uno de los estudiantes más brillantes de su época.

En sus habilidades para el estudio, resalta en la historia y la política. Recibió educación fuera del país, lo que ayudó a desarrollar las cualidades que lo convertirían en un líder revolucionario.

Además de su participación en la Trinitaria, Mella también contribuyó a la causa independentista como militar. Fue un destacado estratega y participó en batallas clave durante la guerra de independencia, como la de Azua y la de Santiago.

Un elemento particular que los historiadores destacan de Mella es su liderazgo y capacidad para unificar a las fuerzas independentistas, los cuales fueron fundamentales para mantener la moral alta y la determinación de los independentistas.

El 27 de febrero de 1844, Mella lanzó el trabucazo en la Puerta de la Misericordia, inicio de la proclamación de la independencia dominicana. “No hay tiempo de retroceder, habremos de ser libres o morir. Viva la República Dominicana”, exclamó aquella noche.

En su discurso, enfatizó la importancia de la libertad y de la autonomía del pueblo dominicano.

Expresó la necesidad de romper los lazos coloniales con España y la determinación de luchar por la independencia absoluta.