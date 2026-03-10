Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, martes 10 de marzo de 2026

8:30 a.m. Presentación Plan sobre Atracción de Inversión Extranjera para Empresas TIC. Hotel Intercontinental.

9:00 a.m. RP Asociación Farmacéutica Dominicana. Av. Dr. Delgado 207, Gascue.

Audiencia Pública Tribunal Superior Electoral. Av. Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, Feria.

9:30 a.m. Presentación estudio Copardom y Conep. Hotel Marriott, av. A. Lincoln esq. Julio Andrés Aybar, Piantini.

10:00 a.m. Visita Pedro Julio Abreu, de República Independiente. JCE, av. 27 de Febrero esq. Luperón.

Panel “Mujer universitaria y procesos académicos electorales”. Economía, UASD.

10:30 a.m. Reconocimiento a las juezas Ana I. Bonilla y a Rhadys I. Abreu. Suprema Corte de Justicia, Feria.

5:00 p.m. Diálogo “Magdalenas y memoria: Proust”. Facultad de Humanidades, UASD.

