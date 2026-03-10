Actividades
Agenda País, martes 10 de marzo de 2026
9:30 a.m. Presentación estudio Copardom y Conep. Hotel Marriott, av. A. Lincoln esq. Julio Andrés Aybar, Piantini.
8:30 a.m. Presentación Plan sobre Atracción de Inversión Extranjera para Empresas TIC. Hotel Intercontinental.
9:00 a.m. RP Asociación Farmacéutica Dominicana. Av. Dr. Delgado 207, Gascue.
Audiencia Pública Tribunal Superior Electoral. Av. Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, Feria.
10:00 a.m. Visita Pedro Julio Abreu, de República Independiente. JCE, av. 27 de Febrero esq. Luperón.
Panel “Mujer universitaria y procesos académicos electorales”. Economía, UASD.
10:30 a.m. Reconocimiento a las juezas Ana I. Bonilla y a Rhadys I. Abreu. Suprema Corte de Justicia, Feria.
5:00 p.m. Diálogo “Magdalenas y memoria: Proust”. Facultad de Humanidades, UASD.