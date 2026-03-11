Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, miércoles 11 de marzo de 2026

6:00 p.m. RP Manos Unidas por el Autismo. Buenaventura Freites 18, Jardines Norte.

9:30 a.m. RP Buhoneros de la Duarte. Juan Erazo 39, Villa Juana.

10:00 a. m. RP Frente Agropecuario. PRM, av. 27 de Febrero 200.

Presentación Plan Jurisdicción Inmobiliaria. Suprema Corte Justicia.

Acto Cedimat. Sede.

6:00 p.m. RP Manos Unidas por el Autismo. Buenaventura Freites 18, Jardines Norte.

7:00 p.m. Conversatorio: La Salud del Futuro. Apec. M. Gómez 72.

