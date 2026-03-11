Actividades
Agenda País, miércoles 11 de marzo de 2026
6:00 p.m. RP Manos Unidas por el Autismo. Buenaventura Freites 18, Jardines Norte.
9:30 a.m. RP Buhoneros de la Duarte. Juan Erazo 39, Villa Juana.
10:00 a. m. RP Frente Agropecuario. PRM, av. 27 de Febrero 200.
Presentación Plan Jurisdicción Inmobiliaria. Suprema Corte Justicia.
Acto Cedimat. Sede.
7:00 p.m. Conversatorio: La Salud del Futuro. Apec. M. Gómez 72.