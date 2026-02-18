Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, miércoles 18 de febrero de 2026

Durante las actividades pautadas para este miércoles 18 se encuentran: Reunión con Jorge Subero Isa. APEC, av. M. Gomez 72.

6:45 a.m. Misa por Día de Ceniza. Catedral.

8:00 a.m. Graduación Indotel Talento Digital”. Pabellón de la Fama.

Encuentro Cámara Minera RD. Hotel Intercontinental Real.

9:00 a.m. Acto “Duarte en el Día del Estudiante”, Altar de la Patria.

9:30 a.m. RP Defensa Luis Maisichel Dicent Restaurant Vizcaya.

10:00 a. m. Reunión con Jorge Subero Isa. APEC, av. M. Gomez 72..

Ofrenda floral Banreservas 182 años Indepdencia. Altar Patria.

Conferencia Ministerio Presidencia sobre alimentación. P. Nacional.

6:00 p.m. Presentación Movimiento 360. Hotel Intercontinental.

