Actividades
Agenda País, miércoles 18 de febrero de 2026
Durante las actividades pautadas para este miércoles 18 se encuentran: Reunión con Jorge Subero Isa. APEC, av. M. Gomez 72.
6:45 a.m. Misa por Día de Ceniza. Catedral.
8:00 a.m. Graduación Indotel Talento Digital”. Pabellón de la Fama.
Encuentro Cámara Minera RD. Hotel Intercontinental Real.
9:00 a.m. Acto “Duarte en el Día del Estudiante”, Altar de la Patria.
9:30 a.m. RP Defensa Luis Maisichel Dicent Restaurant Vizcaya.
10:00 a. m. Reunión con Jorge Subero Isa. APEC, av. M. Gomez 72..
Ofrenda floral Banreservas 182 años Indepdencia. Altar Patria.
Conferencia Ministerio Presidencia sobre alimentación. P. Nacional.
6:00 p.m. Presentación Movimiento 360. Hotel Intercontinental.