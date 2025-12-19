Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, viernes 19 de diciembre de 2025

8:00 a.m. Aguinaldo navideño con el presidente Abinader. Escuela Salomé Ureña, sector Capotillo

9:00 a. m. Rp Organizaciones comunitarias de La Cuaba. CDP, Feria.

Inauguración extensión de la avenida Ecológica. Av. Ecológica. SDE

2:00 p.m. Visita del presidente Abinader Feria Inespre Navidad 2025. Ciudad Ganadera.

5:00 p.m. Reunión CNM. Palacio Nacional.

Misa diaria. Catedral, C/ Arzobispo Meriño, Ciudad Colonial.

7:00 p.m. Concierto de Navidad 2025, Orquesta Sinfónica Nacional. Centro Perelló, Baní.

Concierto “Enmanuel está con nosotros”. C/Héctor J. Díaz, ens. Espaillat.

