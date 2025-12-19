Periódico HOY
Agenda País, viernes 19 de diciembre de 2025
8:00 a.m. Aguinaldo navideño con el presidente Abinader. Escuela Salomé Ureña, sector Capotillo
9:00 a. m. Rp Organizaciones comunitarias de La Cuaba. CDP, Feria.
Inauguración extensión de la avenida Ecológica. Av. Ecológica. SDE
2:00 p.m. Visita del presidente Abinader Feria Inespre Navidad 2025. Ciudad Ganadera.
5:00 p.m. Reunión CNM. Palacio Nacional.
Misa diaria. Catedral, C/ Arzobispo Meriño, Ciudad Colonial.
7:00 p.m. Concierto de Navidad 2025, Orquesta Sinfónica Nacional. Centro Perelló, Baní.
Concierto “Enmanuel está con nosotros”. C/Héctor J. Díaz, ens. Espaillat.