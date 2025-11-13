Agenda País
jueves 13 de noviembre de 2025
9:00 a. m. Apertura de la Semana de Francia. JW Marriott Blue Mall.
Utreee, El smart way invita al “Lanzamiento de Imperial”. Hotel Holiday inn-Salón Los Tenores. Av. Abraham Lincoln 856.
Encuentro de la fiscal Rosalba Ramos y gremios empresariales. Hotel El Embajador.
10:00 a.m. Congreso Intern. Salud Mental. Hotel Marriot Alof.
RP Arquidiócesis SD. C/ Isabel La Católica # 55.
Inauguración Congreso y Festival de Castaña Buen Pan. JAD.
Panel CONANI Av. M. Gómez 154.
11:00 a.m. Graduación Curso Formación PN. Coliseo Carlos Teo Cruz.
5:00 p.m. Entrega Premio a Calidad. Mirex.
7:30 p.m. Reconocimiento Egresados Colegio Loyola. UNPHU.
Exposición individual de Dustin Muñoz. La Casona, APEC..