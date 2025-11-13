Santo Domingo 25ºC / 30ºC
jueves 13 de noviembre de 2025

9:00 a. m. Apertura de la Semana de Francia. JW Marriott Blue Mall.

Utreee, El smart way  invita al “Lanzamiento de Imperial”. Hotel Holiday inn-Salón Los Tenores. Av. Abraham Lincoln 856.

Encuentro de la fiscal Rosalba Ramos y gremios empresariales. Hotel El Embajador.

10:00 a.m. Congreso Intern. Salud Mental. Hotel Marriot Alof.

RP Arquidiócesis SD. C/ Isabel La Católica # 55.

Inauguración Congreso y Festival de Castaña Buen Pan. JAD.

Panel CONANI Av. M. Gómez 154.

11:00 a.m. Graduación Curso Formación PN. Coliseo Carlos Teo Cruz.

5:00 p.m. Entrega Premio a Calidad. Mirex.

7:30 p.m. Reconocimiento Egresados Colegio Loyola. UNPHU.

Exposición individual de Dustin Muñoz. La Casona, APEC..

