Aguas residuales llenan calles y casas

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) afirmó que está en contratación para la rehabilitación del alcantarillado sanitario de Villas Agrícolas, Villa Consuelo y Villa Juana, Distrito Nacional, lugares donde las aguas residuales brotan en calles, avenidas y viviendas.

Luis Salcedo, director de operaciones de la entidad, dijo que acaban de adquirir cuatro camiones hidrolimpiadores, de última generación para el mantenimiento del alcantarillado del Gran Santo Domingo.

A finales del año pasado, el director de la Caasd, Felipe Suberví (Fellito) informó sobre una inversión de RD$1,400 millones para la “sustitución y ampliación” de redes de alcantarillado sanitario en sectores de Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Villa Juana y avenida Jacobo Majluta.

Con esos trabajos, sostuvo Salcedo, incrementarán las aguas tratadas en la Planta Potabilizadora de Aguas Residuales La Zurza, obra en la que fueron invertidos alrededor de 100 millones de euros y que funciona con una capacidad menor al 10 %.

Asegura que en los próximos días la flotilla de camiones hidrolimpiadores estaría al servicio de la comunidad, lo que va a eficientizar la labor de mantenimiento preventivo y correctivo del drenaje pluvial y sanitario.

Autoridades oigan

Moradores de Villas Agrícolas, de manera específica, en la calle Moca con Aníbal de Espinosa, llevan décadas en reclamo de solución al problema del drenaje sanitario y pluvial, debido a que cuando llueve deben abandonar sus hogares.

Estas aguas, además penetran a las tuberías del agua potable, por lo que cuando abren las llaves lo que brota es materia fecal enfermando a toda la población.

En situación similar los habitantes de Villa Consuelo y Villa Juana, hace años el drenaje sanitario colapsó y las aguas residuales inundan avenidas, como la V Centenario, calles, casas y apartamentos.

A ambos lados de la avenida V Centenario el estado de insalubridad es inhumano, debido a que se construyeron grandes obras como edificaciones y la línea 2 del Metro de Santo Domingo, sin tomar en cuenta el alcantarillado pluvial y sanitario.

En Guachupita

En torno al desbordamiento de las aguas residuales en el sector de Guachupita, Salcedo las atribuyó a obstrucciones por la mala disposición de los residuos sólidos, además de que son alcantarillados antiguos.

No obstante, señala, que el sistema de alcantarillado sanitario de ese barrio está dentro del programa de mantenimiento preventivo acelerado que iniciará con los nuevos equipos hidro limpiadores, que ya están en Aduanas.

Indicó que en ese lugar están brigadas de la Caasd trabajando de manera constante en coordinación con las organizaciones comunitarias y sociales.

El 24 de septiembre del año pasado, con motivo del día de Las Mercedes, Patrona del pueblo dominicano, las parroquias San Martín de Porres de Guachupita, San Ignacio de Loyola de La Ciénaga, y Santo Domingo Savio de Los Guandules, Distrito Nacional, unieron sus voces para denunciar los principales males que afectan a esos barrios como falta de aulas, de agua potable, colapso del drenaje sanitario e inseguridad ciudadana.

Los párrocos de los sectores que conforman Domingo Savio, enfatizaron en la urgencia para que fuera solucionado el drenaje sanitario en Guachupita, donde los lugareños conviven con las heces fecales. Luego hizo lo propio la Coordinadora de Organizaciones Don Bosco.