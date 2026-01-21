Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El expresidente del Senado y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ingeniero Ramón Alburquerque, continúa estable dentro de su condición de salud.

Permanece ingresado en una sala del Centro Cardiovascular de los Centros de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), tras su regreso de un hospital de Estados Unidos.

El exlegislador regresó al país y de inmediato fue llevado a Cedimat para continuar el tratamiento para la enfermedad que lo afecta, un cáncer de hígado.

El ingeniero Alburquerque llegó este lunes a bordo de un avión ambulancia y será la familia quien ofrezca mayores detalles sobre su condición de salud.

Iría a su residencia

Omar Wright, asistente personal de Alburquerque, informó que tras su llegada y luego de ser estabilizado en un centro médico, iría a su residencia, ya que permaneció dos meses fuera de República Dominicana, recibiendo tratamiento por su condición de salud.

Negó de forma categórica las informaciones que indican que su regreso se debe a que habría sido desahuciado por los médicos en los Estados Unidos.

“Le fue administrado el tratamiento y viene a recuperarse. El tiempo dirá cómo ha evolucionado, pero viene a estar tranquilo”, explicó Wright, en una rueda de prensa este lunes.

Respecto al tratamiento recibido en Estados Unidos, dijo que el dirigente político, de 76 años, fue sometido a inmunoterapia combinada con radioterapia.