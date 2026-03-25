Lluvias en vísperas de Semana Santa
Alerta en varias provincias: lo que se espera en las próximas horas
El COE en ese sentido, recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas
En vísperas de esta Semana Santa el Centro de Operaciones de Emergencias, COE emite este miércoles alerta verde para siete provincias del pais, debido a la incidencia de una vaguada.
Las demarcaciones bajo vigilancia meteorológica son:
El País
Una débil vaguada provocará lluvias moderadas a fuertes
EMILIO GUZMÁN M.
Espaillat
Hato Mayor
Monseñor Nouel
El Seibo
María Trinidad Sánchez
La Vega
Hermanas Mirabal
En ese sentido, el organismo de prevención y rescate recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.