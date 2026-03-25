Alerta en varias provincias: lo que se espera en las próximas horas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En vísperas de esta Semana Santa el Centro de Operaciones de Emergencias, COE emite este miércoles alerta verde para siete provincias del pais, debido a la incidencia de una vaguada.

Las demarcaciones bajo vigilancia meteorológica son:

Espaillat

Hato Mayor

Monseñor Nouel

El Seibo

María Trinidad Sánchez

La Vega

Hermanas Mirabal

En ese sentido, el organismo de prevención y rescate recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.