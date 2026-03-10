“Alex Bronx”, preso de La Victoria, es autor intelectual asalto joyería Popi Oro, según la Policía

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, logró avances significativos en la investigación del asalto a mano armada perpetrado contra la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional, con la detención de dos de los presuntos autores, la identificación de otros implicados y la recolección de múltiples evidencias que fortalecen el proceso investigativo.

Las autoridades indicaron que, como resultado de las diligencias realizadas, fue identificado el privado de libertad Juan Alexander Gálvez Marte, conocido como “Alex Bronx”, quien cumple condena de 30 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria, señalado como presunto coordinador del hecho delictivo.

"Alex Bronx" encabeza el grupo de asaltantes, dice la Policía.

Con el acompañamiento del Ministerio Público, a este le fue ejecutado un allanamiento mediante el cual las autoridades actuantes le ocuparon un total de 28 celulares de distintas marcas y modelos. En ese sentido, el recluso fue trasladado hacia la sede de la Policía Nacional, desde donde será remitido ante la justicia por este hecho.

También fue detenido Hensy Yoel Reynoso Abreu (Hensy), lugarteniente de “Alex Bronx”, quien se encargó de vender una prenda y posteriormente comprar el vehículo utilizado para la comisión del asalto, en compañía de otros integrantes de la banda.

De igual forma, fueron identificados varios de los participantes en la ejecución del asalto, uno de los cuales falleció posteriormente en medio de un conflicto social registrado la madrugada del día siguiente al robo en un centro de diversión de Nisibón, en la provincia La Altagracia. Se trata de Sebastián Ortiz Maldonado (Gilbert). Este incidente también falleció Wendrick Villegas Santana, propietario del centro de diversión donde ocurrió el incidente que dejó otras dos personas heridas.

Bajo estricta coordinación del Ministerio Público continúan activas las labores de búsqueda y localización de los demás involucrados.

Se trata de Wilmer Rafael Solano García (a) “El Mello Sangriento”; Wilner Rafael Solano García (a) “El Mello Loco”; Deiby (a) “Deiby el Sicario”; Lenin; “El Mocho”; “El Grande” y/o “El Cojo”, así como también Justin Guerrero (a) El Boricua.

En el marco del proceso investigativo, los equipos actuantes han colectado múltiples evidencias materiales y documentales, incluyendo la jeepeta Mitsubishi Endeavor, color gris, placa G185926, utilizada para la huida y posteriormente encontrada impactada contra un árbol en la avenida Paseo de los Reyes Católicos. También se ocupó la jeepeta Mitsubishi Endeavor, color gris, placa G185926.

Asimismo, fueron colectadas 10 cadenas color amarillo, una radio de comunicación, siete exhibidores plásticos, tres máscaras con características de persona envejeciente, dos pasamontañas, una peluca de mujer color rubio, herramientas utilizadas para violentar el establecimiento, un cargador para pistola Glock calibre .40 con cápsulas, además de casquillos y otros elementos que forman parte de los análisis técnicos y periciales desarrollados por los organismos correspondientes.

La Policía Nacional exhorta a los prófugos a que se entreguen por la vía que entiendan idónea, para que respondan por el hecho que se les imputa.