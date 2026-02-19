Falta de confianza y baja calidad de documentos impide eliminar el visado Schengen

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Documentos fraudulentos, baja calidad del pasaporte y falta de confianza en su cadena de custodia han incidido para que el país aún no haya sido exonerado del visado Schengen para entrar al espacio europeo.

Al hacer la revelación el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, explicó que la Unión Europea tiene como máximo un 10 por ciento de documentos fraudulentos para considerar si un país cumple con ciertas normas básicas para la seguridad y “nosotros hemos estado muy por encima de ese 10 por ciento”.

Destacó que recientemente se comenzó a tomar medidas para superar esa situación, como por ejemplo la Superintendencia de Bancos ha creado un código QR con una trazabilidad de los documentos bancarios que son solicitados a los consulados. “Ahora hay una fiabilidad sobre la veracidad de esos documentos, eso no existía antes”, dijo Álvarez.

En Latinoamérica solo cuatro países no pueden entrar a Europa sin visa: Haití, Cuba, Ecuador y Bolivia.

En cuanto a la calidad del pasaporte dominicano señaló que es un tema esencial y básico, al referir que se deteriora fácilmente y hasta la portada se borra. Resaltó que ya el país se ha puesto al día con el pasaporte electrónico que ha sido adoptado por la mayoría de los países.

El canciller indicó que hay otros indicadores con los cuales el país cumple como son la colaboración a nivel de narcotráfico, extradicciones, recepciones de nacionales repatriados. “La confianza del pasaporte dominicano no ha estado al nivel necesario para que los países crean que esa persona que detente ese pasaporte sea realmente el dueño”, expresó el canciller durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) estuvo acompañado de Plinio Díaz, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Francisco Caraballo viceministro de Política Exterior Bilateral; Hugo Francisco Rivera viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Jatzel Román, embajador de Asuntos Estrtatégicos y Anselmo Muñiz, director de Estudios y Análisis Estratégicos.

Política exterior

En el encuentro, Álvarez aseguró que la política exterior ha sido un factor de gran relevancia del Gobierno de Luis Abinader con tres objetivos principales: atención a los dominicanos en ultramar, atracción de inversiones y la transformación de las exportaciones y la promoción de los valores democráticos sobre todo la dignidad y los derechos humanos.

Agregó un cuarto objetivo transversal a los demás como es la modernización y transformación de los servicios en el exterior.

Como parte de ese proceso se redujo la nómina del exterior considerablemente. Puso de ejemplo que bajó de 68 a 21 la cantidad de funcionarios en las Naciones Unidas, siendo el país con más representantes después de China, Estados Unidos y Rusia.

Afirmó que esos 47 funcionarios facilitaron un ahorro de cuatro millones de dólares anuales con lo cual se pudo establecer una escala salarial digna para todos los empleados sin necesidad de aumentar el presupuesto.

Además esto ha permitido pagar las cuotas financieras en los organismos multilaterales, lo que ubicó al país en cuadro de honor, lo cual es un prestigio porque hubo ocasiones que de legados dominicanos ausentarse de encuentros porque no tenían derecho a participar. Citó que había cerca de 2,000 personas que cobraban sin trabajar y se redujeron 785. Solo en Nueva York había 43 vicecónsules.

Recordó que se limitaron la cantidad de vicecónsules a cinco por ciudad, aunque pueda haber algunas excepciones en grandes ciudades. República Dominicana tiene 49 embajadas permanentes y 6 misiones en organismos. Tiene previsto abrir una delegación nueva en el Líbano

En cuanto a los salarios los embajadores es US$5,000 como base más gastos de compensación que varían por destino. Para los cónsules es de US$2,500.

El canciller adelantó que que buscan hacer rotaciones entre el servicio diplomático y el consular como se realiza en la mayoría de los países

“Vamos establecer otras reformas del servicio consultar y ojalá ponerla en vigencia en este año, una serie de aspectos que tienen que ver con el salario y reestringir de una manera más compatible con nuestras necesidades el número de funcionarios consulares”, expresó Álvarez.

Situación envidiable

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que la República Dominicana se encuentra en una situación envidiable en la región frente a la inestabilidad que viven otras naciones.

Apuntó que el país ha venido gozando de una estabilidad, de una creciente cohesión social, desarrollo económico y “eso nos ha colocado como un referente en términos de estabilidad en nuestra región”.

Al ser consultado en torno a si existe una doctrina dominicana de política exterior o simplemente se trata de pragmatismo, Álvarez manifestó: “yo diría que existe una doctrina en relación a nuestra ubicación del Caribe que es de tratar de utilizar la persuasión a nivel multilateral sobre la importancia de la estabilidad en la región, primordialmente por Haití. Eso diría yo que es la práctica dominicana se ha ido concretando en la importancia de mantener la paz social en la región”.