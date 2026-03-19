Reflexión del contenido
El Show del Mediodía se lleva el premio y manda un mensaje que tocó la gala
Al recibir la estatuilla, su conductor Iván Ruiz expresó que asume el reconocimiento con “gran humildad” y reflexionó sobre el rol de la televisión en la actualidad. Señaló que, en la era de la convergencia digital, quienes hacen contenido deben pensar en las nuevas generaciones.
El Show del Mediodía se alzó con el premio a Programa Diario de Entretenimiento en los Premios Soberano 2026, en una ceremonia marcada por la emoción y los aplausos del público.
En la categoría también competían De Extremo a Extremo, Esta Noche Mariasela, Too Much en la Noche y El Mangú de la Mañana.
Al recibir la estatuilla, su conductor Iván Ruiz expresó que asume el reconocimiento con “gran humildad” y reflexionó sobre el rol de la televisión en la actualidad. Señaló que, en la era de la convergencia digital, quienes hacen contenido deben pensar en las nuevas generaciones.
“Para dejarles a ellos un mundo mejor. Cambiemos el odio por el amor”, manifestó.
Alegría
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Merilenny Mueses