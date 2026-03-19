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Reflexión del contenido

El Show del Mediodía se lleva el premio y manda un mensaje que tocó la gala

Al recibir la estatuilla, su conductor Iván Ruiz expresó que asume el reconocimiento con “gran humildad” y reflexionó sobre el rol de la televisión en la actualidad. Señaló que, en la era de la convergencia digital, quienes hacen contenido deben pensar en las nuevas generaciones.

EL Show del Mediodía recibe galardón

EL Show del Mediodía recibe galardón

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El Show del Mediodía se alzó con el premio a Programa Diario de Entretenimiento en los Premios Soberano 2026, en una ceremonia marcada por la emoción y los aplausos del público.

En la categoría también competían De Extremo a Extremo, Esta Noche Mariasela, Too Much en la Noche y El Mangú de la Mañana.

Al recibir la estatuilla, su conductor Iván Ruiz expresó que asume el reconocimiento con “gran humildad” y reflexionó sobre el rol de la televisión en la actualidad. Señaló que, en la era de la convergencia digital, quienes hacen contenido deben pensar en las nuevas generaciones.

“Para dejarles a ellos un mundo mejor. Cambiemos el odio por el amor”, manifestó.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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