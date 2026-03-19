El Show del Mediodía se lleva el premio y manda un mensaje que tocó la gala

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Show del Mediodía se alzó con el premio a Programa Diario de Entretenimiento en los Premios Soberano 2026, en una ceremonia marcada por la emoción y los aplausos del público.

En la categoría también competían De Extremo a Extremo, Esta Noche Mariasela, Too Much en la Noche y El Mangú de la Mañana.

Al recibir la estatuilla, su conductor Iván Ruiz expresó que asume el reconocimiento con “gran humildad” y reflexionó sobre el rol de la televisión en la actualidad. Señaló que, en la era de la convergencia digital, quienes hacen contenido deben pensar en las nuevas generaciones.

“Para dejarles a ellos un mundo mejor. Cambiemos el odio por el amor”, manifestó.