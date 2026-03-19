Dedican Soberano a Brianna Genao, Roldany Calderón y víctimas del Jet Set

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La noche de los Premios Soberano 2026 tuvo un momento cargado de emoción y solidaridad cuando el espacio Esto No Es Radio se alzó con el galardón en la categoría Programa Radial de Variedades.

Al recibir el premio, el grupo de comunicadores que conforma el programa dedicó la estatuilla a la niña desaparecida en Puerto Plata, Brianna Genao, a las víctimas del desplome del centro nocturno Jet Set, y al pequeño Roldany Calderón, gesto que conmovió al público presente en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.