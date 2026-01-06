Pastoral Social
Iglesia preocupada ante las muertes materna haitianas
Cáritas afirma que impedimento a parir en hospitales dominicanos dispara muertes de extranjeras por falta de seguimiento médico
La Pastoral Social Cáritas de la Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de la Dirección de Movilidad Humana, muestra preocupación por el aumento de muertes de parturientas de origen haitiano, luego del protocolo migratorio implementado por el Gobierno a partir de abril del año pasado.
Explica que la iglesia ha tenido que acompañar casos muy lamentables, incluidos de ciudadanos dominicanos descendientes de haitianos, por falta de atención en los hospitales públicos, lo que evidencia el impacto del protocolo iniciado en abril en los 33 hospitales públicos.
Expresa que al analizar las muertes maternas por nacionalidad, el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública las secciona de la siguiente manera: 94 madres dominicanas y 69 haitianas.
En términos porcentuales, precisa, una proporción de 58 % de muertes en madres oriundas de República Dominicana y 42 % de madres del vecino Haití.
Al tomar como referencia el boletín de Salud Pública, la entidad que coordina el vicario episcopal de pastoral Cáritas, Abraham Apolinario, señala que en 2024 ocurrieron 83,186 partos, 53,307 dominicanas, un 64 %, 29,710 haitianas, 36 %.
Balance
Expone que hasta el 30 noviembre del 2025 hubo 68,638 partos, 75 % dominicanas, 25 % haitianas.
Explica que de 51,142 dominicanas, murieron 94, el 0.18 % (Si hubieran muerto el 0.4 % serían 207 muertes maternas), en tanto que de 17,306 haitianas, murieron 69, para un 0.4 %.
Indica que la cifra de muerte materna haitiana fue más del doble (2.2) pero si hubiera muerto el 0.18 % serían 31 muertes maternas. En su análisis, indica que en 2025 fueron cerca de 1,500 partos de haitianas por mes, pero que en 2024 fueron cerca de 2,500 partos de haitianas por mes, un 40 % más. Esto revela una disminución considerable de parturientas de origen haitiana en los centros de salud, con un aumento de muertes, lo que atribuye a que estas no acudieron a chequeos y pariendo en cualquier lugar.
Advierte que a esto se agrega el que los niños de origen h haitianos tampoco acuden a los centros de vacunación.