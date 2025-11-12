Indexación salarial: ¿Cuál es la verdadera posición de Yayo Sanz Lovatón?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, se refirió este miércoles al debate sobre la indexación salarial, respaldando la postura del ministro de Hacienda, Magín Díaz.

“Sobre el tema de la indexación salarial, el ministro de Hacienda dio una explicación muy clara y específica, que yo suscribo totalmente”, afirmó Sanz Lovatón.

Explicó que sus declaraciones previas fueron en respuesta a un artículo publicado por su amigo Omar, en el que se mencionaban los subsidios destinados a los dominicanos en condiciones económicas desfavorables.

El titular de Aduanas destacó que dichos subsidios, iniciados en gobiernos anteriores, han sido transformados por la administración del presidente Luis Abinader, pasando de una simple asistencia social a un verdadero programa de movilidad social.

“Y yo lo que dije es que tenemos que salvaguardar la paz social de este país, la convivencia armoniosa de este país Y esos subsidios que por cierto fueron introducidos en su momento, tanto por el gobierno de Leonel Fernández como lo de Danilo Medina”, aseguró.

“Lo que ha hecho el Gobierno de Abinader es que, por primera vez, no se queda en la asistencia social, sino que lleva a la gente a la movilidad social. Ya hemos sacado 400 mil dominicanos de esos subsidios; a esas personas ya no les estamos dando pescado, sino que les enseñamos a pescar”, expresó.

“Yo suscribo la opinión que dijo Magín Diaz sobre eso, que él como ministro de Hacienda es quien administra las posibilidades fiscales del Estado dominicano, a lo que yo me referí es que a la asistencia social tenemos que todos los actores políticos y empresariales que proteger eso”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.