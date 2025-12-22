La Batalla de Cambronal: una de las grandes batallas libradas a favor de la independencia dominicana

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La historia de la República Dominicana está cimentada sobre una serie de luchas por sostener la independencia que fue proclamada en 1844, entre esas luchas figura una de la que poco se habla, pero que fue librada con pólvora y coraje en el sur del país: la Batalla de Cambronal.

Fue un día como hoy, 22 de diciembre, pero del año 1855; a poco más de una década del trabucazo de Mella, la República Dominicana enfrentaba la amenaza constante del Segundo Imperio de Haití, bajo el mando del emperador Faustin Soulouque, quien se ha habría trazado como propósito conquista la otra parte de la isla.

El escenario del conflicto

En ese momento, como es costumbre aun en la actualidad, gran tensión rodeaba la zona fronteriza.

Además, las tropas invasoras avanzaban con la intención de quebrar las líneas defensivas dominicanas y el punto de encuentro fue Cambronal, situado en las cercanías de Neiba, en la actual provincia de Bahoruco.

La defensa dominicana en ese sector estaba bajo la responsabilidad del general Francisco Sosa, un militar experimentado y conocedor del terreno sureño, frente a él se alzaba un batallón del ejército imperial haitiano, liderado por una figura de alto rango: el general Pierre Rivere Garat, quien ostentaba el título nobiliario de duque de Léogâne.

Una victoria contundente

El enfrentamiento del 22 de diciembre fue contundente; las tropas del duque de Léogâne fueron derrotadas y obligadas a retirarse, sufriendo pérdidas significativas.