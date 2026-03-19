Leyes deben tener reforma integral

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, abogó por una reforma integral de las leyes Electoral y de Partidos Políticos para corregir temas como el financiamiento, las reglas internas y otros que afectan a las organizaciones.

Pujols dijo que urge atender los costos de campaña que a su vez generan clientelismo, que se ha convertido en el problema “más grave que enfrentar nuestra democracia”.

“El hecho de que para aspirar a una posición electiva haya que gastar tanto dinero es una distorsión absoluta no solo porque se convierte en una barrera de entrada para quienes no tengan esos recursos, sino porque hace que la atención del ciudadano se convierta en un sistema e muy clientelar que se oriente más a ese despliegue de recursos que a las propuestas que puedan presentar la persona”, expresó.

Se quejó que el tema del financiamiento está regulado de forma muy laxa con topes que siguen siendo altos porque se ponen sobre la cantidad de electores.

Citó también que los partidos han sido limitados en su autodeterminación y las decisiones internas sobre candidaturas que pueden ser llevadas al tribunal y dar ganancia de causa a una persona que el partido no quiera postular, lo que pueda dar pie a la infiltración del crimen organizado.

“Tenemos que dar un poco más de libertad a los partidos para organizar su boleta, no solo por el crimen organizado, sino por otros valores como se haga carrera política. Hemos visto que quien tiene mejor desempeño en el Congreso y una función pública son aquellos que se han formado para el servicio público”, expresó Pujols.

Impacto de IA

Otro tema que preocupa a Pujols y otros dirigentes del PLD es el impacto de la IA en los procesos electorales. Pujols indicó que existen desafíos éticos de cómo creer ahora en algo que antes tenía valor documental como el vídeo o la voz que pueden ser alterados o gente que nieguen haber dicho algo, por lo que se necesitará construir un ciudadano con discernimiento. Al respecto, Richard Medina dijo que existe el riesgo de generar ciudadanos poco críticos, que se banalicen los temas y que baje la capacidad creativa. Mientras que Zoraima Cuello planteó que se requiere regulación oportuna para el uso correcto de la tecnología.