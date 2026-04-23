Peravia recibe más US$300 MM en remesas

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

En promedio 300 millones de dólares al año en remesas son enviados a la provincia Peravia por residentes que viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, impactando a cerca del 40 % de las familias de esa comunidad, lo que demuestra el fuerte apego de esas comunidades a su lugar de origen.

Estos datos fueron resaltados por el senador de la provincia, Julito Fulcar y Ángela Yadira Báez, durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

“Los peravianos que residen en el exterior están enviando en promedio sobre los 300 millones de dólares al año y ellos que tienen sus organizaciones allá y construyen obras como funeraria, canchas, son gente que de manera autogestionaria han decidido apoyar su comunidad”, expresó Fulcar.

Estima que 50,000 ciudadanos de esta provincia viven en el exterior sobre todo en Estados Unidos, siendo Boston y Pensilvania las ciudades, con mayor número de residentes, además del distrito de Nueva York, El Bronx. acotó Báez.

Solo en Boston cada año se reúnen entre 12 y 15 mil personas en el famoso convite banilejo, aunque desde hace dos años no se celebra por razones que no explicaron.

La gobernadora provincial expresó que Peravia y el municipio cabecera de Baní de manera particular, reciben un gran apoyo económico de sus criollos.

“La vedad que podemos decir que el 40 % de la familia de Baní reciben el sustento de sus familiares allá”, dijo Báez.

Resaltó que además ellos ahorran e invierten en la provincia. Puso de referencia que en Boca Canasta ya no se encuentran casas antiguas, igual que en Matanza y Sombrero, donde hay residencias de lujo, así como apartamentos construidos por capitales de esos dominicanos en el extranjero.

Agregó que como gobernadora recibe mucho apoyo con donaciones como sillas de rueda, bastones, camas de posiciones y otras ayudas para personas necesitadas.

Turismo

En el almuerzo también se resaltaron las inversiones que se realizan en turismo como es el proyecto hotelero de Punta Arena con 1,500 habitaciones previstas otros dos más pequeños.

Juan Tejeda, presidente del Clúster Turístico y Productivo de Baní, apuntó que esto resolverá el déficit de alojamiento para mejorar la oferta.