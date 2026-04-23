Plan de desarrollo: “Esta es la apuesta a la transformación positiva de la provincia Peravia”

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Con el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Provincia Peravia 2025-2055, el Estado cuenta con un instrumento de planificación para que los sectores público y privado puedan llevar a cabo iniciativas que coloquen a esa demarcación en un nivel superior, y, con ello, a la región Sur.

El plan contempla 54 grandes proyectos y 283 territoriales a partir de cuatro ejes de trabajo: inclusión social, ordenamiento territorial, gobernabilidad y gobernanza y economía y empleo.

Dentro de los grandes proyectos están un puerto y un aeropuerto, una ciudad sanitaria, un centro de acopio de productos agrícolas que serviría para toda la región.

Consenso

La iniciativa contó con un amplio ejercicio de consenso en el que se involucraron representantes de los diversos sectores y partidos políticos. “Esta es la apuesta a la transformación positiva de la provincia Peravia en todos los ámbitos: económico, social, cultural y político”, expresó Julito Fulcar, senador y coordinador del Comité Gestor, durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

En el encuentro también participaron Ángela Yadira Báez, gobernadora provincial; monseñor Faustino Burgos, obispo Diócesis de Baní; Juan Tejeda, presidente Clúster Turístico y Productivo de Baní; Alberto Ramírez, rector Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC); Fabio Herrera Cabral, representante de Alianza Banileja y Ramón de los Santos, de la Cámara de Comercio y Unión de Comerciantes.

Inicios

Fulcar explicó que el origen del proyecto fue en el proceso electoral del 2024 cuando prometió organizar ese trabajo para un instrumento de desarrollo, iniciando en agosto de ese año los contactos. Luego se convocó una reunión de sensibilización, de los cuales salió el compromiso verbal y luego hubo un gran encuentro.

Explicó que los trabajos iniciaron en dos rutas: la primera con la contratación de una empresa para la parte técnica y la segunda para la coordinación y la parte social que incluyó una consulta con todos los partidos políticos como forma de garantizar que trascienda a varios periodos gubernamentales.

A partir de los cuatro grandes ejes de trabajo del plan se instalaron 27 mesas de trabajo con 500 profesionales que se reunían cada semana, durante 17 meses.

Primero se elaboró un diagnóstico mediante 27 encuentros por cada eje en en el cual se “desnudó la realidad que vive la provincia”. Esto sirvió para definir qué se iba a planificar. Las consultas abarcaron toda, los Estados Unidos y Santo Domingo.

“En cada uno de esos encuentros pusimos a la gente a trabajar para que visibilizara que quería de su provincia de cara al futuro”, expresó Fulcar.

Indicó se consultaron 7,500 personas, se lograron 10,000 compromiso, resoluciones municipales y una resolución del Senado.

“El plan arrojó un proyecto con vista a 30 años que tiene como objetivo fundamental el desarrollo de la provincia Peravia de la manera sostenible, con crecimiento económico, empleo, inclusión social y protección al medio ambiente”, indicó Fulcar.

Flexible

Mientras que la gobernadora Báez destacó que el plan es flexible y cada dos años podrán ir viendo sus avances y nuevas necesidades que surjan. Resaltó como positivo que cualquier autoridad que llegue no tendrá que improvisar porque ya todo está plasmado.

Inicialmente el presupuesto para los proyectos fue estimado en RD$75,000 millones en 30 años. Fulcar aclaró que son estimaciones del momento que se irán actualizando.

Fulcar insistió en que la iniciativa no es exclusivamente del Gobierno ni del sector privado, sino que tendrá responsabilidad individuales o compartidas.

De su lado Tejeda y De los Santos resaltaron las nuevas perspectivas de crecimiento económico que se han previsto en el proyecto a partir de proyectos turísticos y otros que atraerían mayores inversiones, se generarían empleos y riqueza.

Para garantizar la continuidad del plan y evitar su politización se ha constituido un consejo de desarrollo que lo dirigirá y que será juramentado próximamente. Fulcar confía en que esta iniciativa trascenderá los gobiernos por la apertura e integración que logró en su formulación.