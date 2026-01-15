Reclama minería responsable

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, advirtió ayer que aunque los precios del oro se han elevado, la explotación de este mineral no puede estar por encima de la producción de agua.

Favoreció una minería responsable que no ponga en juego el agua de las futuras generaciones.

Consideró que desafortunadamente en las provincias La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel no se aplicaron

los debidos protocolos para extraer los minerales.

“Eso podría beneficiar, pero la forma que se está haciendo no ayuda”, expresó Morel.

Citó el caso de Loma Miranda que se ha querido explotar, pese a que allí nacen una cantidad considerable de acuíferos.

“No podemos dejarnos de llevar de la ambición que el oro ha subido de manera asombrosa y eso provoca muchos deseos de explotar. Debemos tener mucho cuidado porque en futuro puede haber un daño irreversible para el país”, dijo.

Sostuvo que ya se siente la escasez de agua, por lo que si se sigue de manera desenfrenada explotando el oro “vamos a provocar un daño que las generaciones que vienen van a sufrir por eso hay que aplicar una minería responsable”.