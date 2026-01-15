Continuando con los deseos y aspiraciones en el 2026

Creado: Actualizado:

Enero es el mes que tiene más días festivos o no laborables, por lo menos en este 2026. Año Nuevo que pasó; el 21, Día de Nuestra Señora La Altagracia y el 26, natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. Y aunque ya estamos a mitad de mes, se reanudaron las clases y se han producido algunos acontecimientos que han creado cierto interés en la opinión pública, quiero ampliar los deseos y aspiraciones para todo el largo trayecto del presente año.

Por circunstancias especiales debemos tener presentes que este año no deja de ser especial. En tal sentido, mis deseos en esta ocasión van dirigidos a todos los que tienen que ver con el acontecer político. Tanto los que están en el Gobierno como a los dirigentes de los partidos de oposición.

Deseo que el país no olvide que, a pesar de que las elecciones habrán de producirse en mayo del año 2028 y la Junta Central Electoral no ha declarado abierta la carrera hacia ese evento, la realidad indica que ya comenzaron las actividades en ese sentido y que se incrementarán en los próximos meses de este mismo año.

Aspiro a que los dirigentes del partido de Gobierno que cuentan con un presidente que se esfuerza en que las cosas salgan bien y que además no optará por un nuevo período, lo dejen trabajar sin tropiezos. Sin crearle situaciones que lo hagan perder tiempo en asuntos que no son fundamentales, que tampoco ayudan a los que propiamente aspiran, ni al partido mismo. Porque cualquier cosa que ocurra fuera de lo normal, si se aplican las medidas correctivas, se realizan cambios y se someten a los responsables, eso solo eleva la figura del presidente.

Por tanto, cualquier distracción, mal entendido o acción temeraria de alguno de los protagonistas dentro o fuera del Gobierno, no dejan de ser elementos o factores que podrían terminar afectando a la organización, aunque esas acciones dejen intacto a quien dirige la nación. Porque el que la dirige, Luis Abinader, no será candidato.

Aspiro a que los dirigentes de los partidos de oposición tengan en cuenta que el gobierno que ellos pretenden dirigir a partir del 2028, si llegan al poder, mientras en mejor situación esté el país desde todos los puntos de vista, más oportunidades tendrían de hacer una buena gestión. En tal sentido, deben usar sus capacidades, experiencias e inteligencias para entender que obstaculizando cualquier posibilidad de mejorar ahora, no necesariamente perjudicaría más a quienes gobiernan, sino que podría ser a ellos mismos.

Deseo que todos los políticos que aspiran a gobernar, dentro del oficialismo o de la oposición, recuerden que si bien sus partidos ganan con una mayoría de votos, eso no quiere decir que sea con la mayoría de los dominicanos. Necesitan obtener la mayoría de votantes, pero no necesariamente mayoría de ciudadanos. Recordar también que se gobierna para todos los dominicanos. Para los que votan por unos y otros, pero también para los que no votan.

Finalmente deseo que no olvidemos que somos un país con raíces profundamente cristianas. Que el cristianismo nos invita a ser buenos, justos y sinceros. A actuar tomando en cuenta la ética y la moral. A tener conciencia plena del respeto a la dignidad humana.