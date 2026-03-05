Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Relaciones con EU debe ser de respeto

Esas relaciones deben ser en base al respeto de la leyes internacionales y la soberanía de los pueblos sin importar su tamaño, que se puedan hacer negocios, pero no en base a una imposición.

Para el profesor Luis González a la República Dominicana le conviene tener unas relaciones con unos Estados Unidos que se mantengan fuertes debido a la cercanía entre ambas naciones, el intercambio comercial y la cantidad de dominicanos que allí residen.

Sin embargo, entiende que esas relaciones deben ser en base al respeto de la leyes internacionales y la soberanía de los pueblos sin importar su tamaño, que se puedan hacer negocios, pero no en base a una imposición.

Señaló que existen grandes problemas que deben las naciones abordar de manera conjunta como son en el cambio climático, el crimen internacional, la desnutrición y la pobreza.

“Nos conviene que occidente esté mejor, pero sobre a base del respeto y la cultura de los demás”.

Periodista con más de 20 años de experiencia en prensa escrita. Docente de Educación primaria.
