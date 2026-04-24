Altice fortalece oferta con canal “1 Baseball Network”

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La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana continúa fortaleciendo su oferta de entretenimiento con el anuncio de la incorporación del canal **1 Baseball Network** a su servicio Altice TV, una propuesta dirigida especialmente a los apasionados del béisbol en el país.

El anuncio oficial se llevó a cabo en Santo Domingo durante un encuentro que reunió a figuras emblemáticas del béisbol nacional. Entre las figuras presentes se encuentran: Stanley Javier y Tony Peña.

Ambos compartieron con medios de comunicación y aficionados, resaltando la importancia de contar con una plataforma que difunda el béisbol de manera continua y accesible. Este nuevo canal llega como una opción única en la región, al ofrecer programación especializada las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Su contenido abarca 600 juegos al año, incluyendo partidos de ligas de alto nivel como Grandes Ligas de Béisbol, así como competencias de ligas asiáticas y torneos del Caribe, lo que permite a los fanáticos disfrutar de una visión global del deporte rey de los dominicanos.

Durante la actividad, representantes de Altice destacaron que la iniciativa forma parte de su estrategia de innovación y diversificación de contenidos.

Apostando por propuestas que conecten directamente con los intereses y la identidad cultural del público dominicano.

El béisbol, considerado una de las principales pasiones deportivas del país, ocupa un lugar central en esta visión.

Con la integración de 1 Baseball Network, Altice no solo amplía su catálogo televisivo, sino que también refuerza su compromiso de dar experiencias de entretenimiento completo.