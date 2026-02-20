Cómo andan las enfermedades en la República Dominicana: la actualización más reciente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud Pública notificó seis nuevos contagios de dengue registrados durante la semana epidemiológica (SE) número 5, para un acumulado de 30 casos y una incidencia de 2.83 por cada 100,000 habitantes.

Indicó que de las provincias con mayor incidencia se encuentran Valverde, Elías Piña, La Altagracia, Duarte, San Juan y Monte Cristi.

En cuanto a la malaria, durante la SE-05 se confirmaron 3 nuevos casos, para un acumulado total de 17 en lo que va de año. La distribución de los casos confirmados se concentra en las localidades del Guayabal y San Juan.

De igual forma, comunicó que otras enfermedades y eventos priorizados bajo vigilancia epidemiológica, como el cólera y COVID-19, no registraron casos durante la SE-05, de acuerdo con los reportes de la Dirección de Epidemiologia.

Salud Pública también agregó que durante las primeras cinco semanas epidemiológicas del 2026 se ha registrado una disminución en los casos confirmados de leptospirosis en comparación con el mismo periodo, pero del año 2025. Esto evidencia una tendencia a la baja en la incidencia de la enfermedad.

De acuerdo con los datos oficiales, mientras que en la semana epidemiológica 5 del 2025 se notificó un caso confirmado, en la misma semana del 2026 no se reportaron casos. El acumulado total del 2026 es de 17, mientras que para el 2025 se reportaron 28.

Virus respiratorios

Al inicio del 2026, la circulación de virus respiratorios en el país muestra un descenso progresivo de la actividad viral, aunque persiste de manera residual de virus sincitial respiratorio (VSR) y la influenza, incluida la AH3N2, lo que confirma la prolongación temporal de la temporada respiratoria.

"En conjunto, estos hallazgos evidencian una dinámica caracterizada por cocirculación sostenida y picos diferenciados por agente, y en el caso de la influenza A(H3N2), esta mantiene una presencia constante, aunque no dominante", aseguró Salud Pública.

Indicadores de Mortalidad Materna e Infantil

Durante la Semana Epidemiológica SE-05, se notificaron cuatro fallecimientos correspondientes a mujeres de nacionalidad haitiana.

En 2025 se registraron 20 defunciones, de las cuales 11 correspondieron mujeres de nacionalidad haitiana y 9 a dominicanas; en tanto que en el 2026 el acumulado total es de 8 fallecimientos, de estos 6 son de mujeres de nacionalidad haitiana y 2 de dominicanas. Estos datos reflejan una disminución general en comparación con el año anterior.

Asimismo, se reportaron 29 muertes infantiles, para un acumulado de 154 durante las primeras cinco semanas epidemiológicas, evidenciando una disminución en el número de muertes infantiles reportadas en 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025 donde se registraron 191.

Tema principal

En la entrega número cinco del boletín epidemiológico el tema principal es el Día Mundial de la Motricidad Orofacial, la cual se celebra cada 17 de febrero, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del logopeda en la infancia, para solucionar problemas que pueden producirse en los niños y niñas.

La conmemoración de esta fecha se realiza en honor a la destacada fonoaudióloga Irene Marchesan, cuyo legado ha trascendido fronteras, marcando pautas para el crecimiento y desarrollo de esta especialidad tanto en Brasil como en todo el mundo. La Motricidad orofacial en niños con insuficiencia motriz de origen cerebral (IMOC) analiza de forma sistemática las alteraciones orofaciales presentes en niños con IMOC, una condición neurológica no progresiva que afecta el control motor, la postura y el movimiento voluntario.