¿Quién es Andrés Modesto Cruz Cruz, el nuevo director general de la Policía Nacional?

El presidente de la República, Luis Abinader, ascendió y designó al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional, en sustitución del anterior incumbente.

Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por su desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna. Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026). Previamente ocupó posiciones de alto mando como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno.

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”. Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, con capacitaciones en Estados Unidos, Israel y Colombia.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría, además de distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional.