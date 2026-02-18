Therian vs. furry: las diferencias que muchos están confundiendo en redes

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En los últimos días, los términos therian y furry se han convertido en tendencia en plataformas como TikTok, Instagram y X, generando debates y confusión entre usuarios que los usan como si fueran sinónimos. Sin embargo, aunque ambos se relacionan con el mundo animal, representan comunidades con orígenes y significados distintos.

¿Qué es un therian?

• Un therian es una persona que siente una conexión espiritual, psicológica o energética con un animal específico.

• Muchos expresan esta identidad mediante comportamientos que imitan a dicho animal, como caminar en cuatro extremidades o usar máscaras y colas.

• Se trata de una vivencia personal e identitaria, más cercana a lo espiritual y psicológico que al entretenimiento.

¿Qué es un furry?

• El furry es principalmente un fandom artístico y creativo.

• Sus miembros disfrutan diseñar, vestir o interpretar personajes antropomorfos (animales con rasgos humanos).

• Se centra en la creación de arte, disfraces (fursuits) y narrativas, más que en la identificación espiritual con un animal.