Yeni Berenice dice que FBI continúa colaborando en investigación por Brianna Genao

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró este sábado que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) continúa colaborando con las autoridades dominicanas en la investigación por la desaparición de la niña Brianna Genao, ocurrida en la provincia Puerto Plata.

La magistrada se refirió al tema luego de que el pasado 19 de enero agentes del FBI y unidades caninas se retiraran del área donde se realizaban las labores de búsqueda.

“Una cuestión es cuando una agencia internacional, que en este caso es el Buró Federal de Investigaciones, conocido por sus siglas en inglés (FBI), culmina una diligencia de investigación en terreno, pero el requerimiento que hizo la Procuraduría al FBI, mantenemos esa colaboración y ellos siguen acompañándonos en el proceso de investigación”.

Reynoso señaló que, mientras no exista un proceso judicial formal, las autoridades están limitadas para divulgar detalles del caso.

“Hasta que no haya un proceso formal, no se pueden revelar los datos de la investigación”.

No obstante, aseguró que las labores no se han detenido y que el equipo investigador continúa realizando diligencias.

El equipo a cargo de la investigación “no ha dejado ni un solo día de investigar” ni de hacer diligencias útiles y pertinentes “para descubrir en este caso la verdad”.

Desaparición de Brianna

Brianna Genao fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde entonces, se mantiene activo un amplio operativo en el que participan autoridades, organismos de socorro, instituciones de emergencia, familiares y miembros de la comunidad.