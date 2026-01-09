El año pasado cerró con 177 muertes maternas y 1,819 infantiles

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El año 2025 cerró su ciclo con 177 muertes maternas, la misma cantidad de madres que fallecieron el año anterior, 2024.

Asimismo, la mortalidad infantil, menores de cinco años fue de 1,819, el año anterior al 2025, es decir, el 2024 el sistema cerró con 2,255 defunciones de menores.

Los datos están contenidos en el boletín número 52 del sistema de vigilancia epidemiológica

La muerte materna es el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días posteriores al embarazo, independiente de la duración y el sitio del mismo, debido a causas relacionadas o agravadas por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales.

Se trata de un indicador clave que habla de la calidad de los servicios de salud y refleja las condiciones sociales, económicas y sanitarias de una población, asegura el informe.

Región

En cuanto a la distribución de casos de muerte materna de acuerdo al lugar de residencia, en la provincia de Santo Domingo residían la mayor cantidad de casos, 41, seguido por la provincia de Santiago, con 28 y la provincia de la Altagracia con 18.

La Romana 10, Distrito Nacional, 7, San Cristóbal, 7, San Juan 7, Monte Plata, 7, La Vega, 6, Puerto Plata, 6, Azua, 4, Espaillat, 4, Monte Cristi, Peravia, Samaná con 3 casos cada una, las demás con dos o tres casos. Se destacan que las provincias de Dajabón, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, pues entre sus residentes no ha ocurrido muertes maternas, indica el informe.

Clasificación

De las 177 muertes maternas ocurridas hasta la semana epidemiológica 52, el 42.94% son nacionales haitianas, se trata de 76 madres. El total de madres fallecidas de nacionalidad dominicana son 101 madres. confirma el dato.

Muertes infantiles

La muerte infantil se refiere al fallecimiento de un niño o niña antes de cumplir un año de vida. Este indicador es fundamental para evaluar el nivel de salud pública, las condiciones socioeconómicas y la calidad de atención.