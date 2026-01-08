Esposa de Octavio Dotel publica foto del pelotero, Rubby Pérez y Fernando, tres víctimas del Jet Set

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La esposa de Octavio Dotel, Massiel Javier, compartió este jueves una fotografía del fenecido pelotero festejando su fiesta de cumpleaños en la discoteca Jet Set, donde el pasado 8 de abril del 2025, perdió la vida junto a otras más de 200 personas.

En la fotografía, se aprecia a Dotel sentado con un pastel en sus manos, mientras que detrás de él estaba un hombre a quien Massiel solo nombró como “Fernando” y aseguro que durante muchos años fue su camarero de confianza al visitar el referido centro de diversiones.

Mientras que al fondo, en una pantalla, se puede ver a Rubby Perez, amenizando la fiesta, tal como lo hacía la madrugada del fatídico día.

“Hoy se cumplen nueve meses de que los tres y muchos más, murieron en el mismo lugar”, escribió Massiel a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Octavio Dotel y Rubby Perez sumergidos en un abrazo

La viuda de dotel, quien dijo también que mañana estará de fiesta de cumpleaños, compartió otra fotografía de su esposo, abrazando al merenguero, Rubby Perez, ambos sonrientes y vestidos de negro.