Antonio Marte expande el Partido Primero la Gente con un nuevo local en Santiago

Santiago de Los Caballeros - El presidente del Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte, inauguró un nuevo local del partido en la ciudad, marcando un paso importante en la expansión de la organización política.

Durante el acto, el secretario general Luis Rosado juramentó a Mario Cruz como nuevo miembro del PPG, destacando su compromiso con la construcción de un partido fuerte y unido. Cruz, quien renunció del partido Justicia Social para pasar al PPG, cuenta con una dilatada trayectoria política y sindical en toda la provincia de Santiago.

"Estamos emocionados de inaugurar este nuevo local y de recibir a Mario Cruz como nuestro nuevo miembro, porque este es un momento importante para nuestro partido y para la comunidad, y estamos comprometidos a trabajar juntos para hacer una diferencia positiva", dijo el presidente del PPG.

El nuevo local está ubicado en el sector Mejoramiento Social, Viuda Vidal, número 7 del barrio El Ejido, donde decenas de simpatizantes se dieron cita para respaldar esta iniciativa que fortalece la expansión y consolidación del PPG en la región Norte.

Con la inauguración de este nuevo local, el partido busca fortalecer su presencia en la comunidad y trabajar más de cerca con los ciudadanos para abordar sus necesidades y preocupaciones.

Participaron Jean Carlos Marte, Vicepresidente Ejecutivo del PPG, Guillermo Estévez, Rene Moya, Julián Núñez y Nelson Santos. También Ysidro Araujo, Natasha Diaz, y otros dirigentes nacionales.