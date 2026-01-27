Fechas, pasos para obtenerla y más
Lo que casi nadie te ha explicado sobre la nueva cédula dominicana
A diferencia del sistema actual, la cédula no vencerá el mismo año para todos. Su vigencia dependerá de la edad del titular.
Unos 9.4 millones de dominicanos obtendrán la nueva cédula de identidad y electoral a partir de abril de 2026, en un proceso gradual que se extenderá hasta marzo de 2027, organizado por mes de cumpleaños. Sin embargo, más allá de la fecha y el cambio físico, este documento incorpora transformaciones técnicas y operativas poco conocidas. Aquí te lo contamos.
Un proceso por etapas, dentro y fuera del país
La renovación de la cédula se realizará a nivel nacional y en 36 países, dividida en dos grandes etapas.
La primera fase, iniciada en el primer trimestre de 2026, corresponde a un despliegue controlado y limitado. Desde inicios de enero comenzó la captura de datos biométricos y personales, y durante los meses de febrero y marzo se realizará la captura y entrega inmediata del documento a grupos focalizados, como miembros del Congreso, jueces, delegados políticos, académicos, artistas, deportistas, religiosos y otras personalidades.
La segunda etapa iniciará en abril de 2026, con la cedulación masiva en todo el territorio nacional, organizada por mes de nacimiento, y concluirá en marzo de 2027.
El País
¿Qué podrás hacer con la versión digital de la nueva cédula?
Merilenny Mueses
En el exterior, la emisión de la nueva cédula comenzará en mayo de 2026 y se extenderá hasta enero de 2028.
¿Por qué la cédula será diferente?
La incorporación de nuevos elementos de seguridad, como el chip electrónico y la fotografía transparente, obligó a redistribuir el espacio dentro de la lámina de policarbonato, un material más resistente y duradero que el utilizado actualmente.
Así será el proceso para obtener la nueva cédula
La obtención del documento consta de cinco pasos:
- Recepción y validación inicial: el ciudadano presenta su cédula actual y recibe un turno único.
- Ingreso de la solicitud al sistema, con verificación del documento y un número de contacto.
- Captura de datos biométricos: fotografía, firma y huellas dactilares.
- Verificación y validación de los datos personales.
- Personalización del documento, mediante grabado láser. En esta fase, la cédula anterior es perforada e invalidada en presencia del ciudadano.
Principales ventajas del nuevo documento
La nueva cédula ofrece mayor seguridad y durabilidad, con una vida útil estimada de hasta 25 años. Entre sus beneficios destacan:
- Grabado láser inalterable
- Imposibilidad de deslaminado o modificación
- Alta resistencia al calor, humedad y desgaste
- Integración de múltiples elementos de seguridad
Además, permitirá contar con una versión digital a través de una aplicación móvil, gracias al chip tecnológico que incorpora.
Vigencia según la edad
A diferencia del sistema actual, la cédula no vencerá el mismo año para todos. Su vigencia dependerá de la edad del titular:
- Menores de edad: válida hasta alcanzar la mayoría de edad
- 18 a 35 años: 12 años
- 36 a 60 años: 16 años
- 61 años en adelante: 20 años
¿Puede usarse como documento de viaje?
La nueva cédula no sustituye el pasaporte, pero podrá utilizarse como documento de viaje en casos específicos, como la pérdida del pasaporte, conforme a las normas internacionales.
Tecnología detrás de la nueva cédula
El documento será personalizado con el equipo de grabado láser CLP 60 de Mühlbauer, que permite:
- Personalización permanente de datos e imágenes
- Integración de microtextos, foto fantasma e imagen láser cambiante
- Protección contra falsificación y fraude
- Trazabilidad completa del proceso de emisión
La fotografía será grabada en escala de grises directamente en el policarbonato por razones de seguridad, aunque la imagen a color se conservará en las bases de datos oficiales.
El chip electrónico, incrustado entre las láminas del documento, almacenará información y biometría del titular mediante criptografía, evitando clonaciones.
Asimismo, la nueva cédula permitirá obtener un certificado de firma digital, herramienta que facilitará la firma electrónica de documentos oficiales y privados.