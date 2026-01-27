Lo que casi nadie te ha explicado sobre la nueva cédula dominicana

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Unos 9.4 millones de dominicanos obtendrán la nueva cédula de identidad y electoral a partir de abril de 2026, en un proceso gradual que se extenderá hasta marzo de 2027, organizado por mes de cumpleaños. Sin embargo, más allá de la fecha y el cambio físico, este documento incorpora transformaciones técnicas y operativas poco conocidas. Aquí te lo contamos.

Un proceso por etapas, dentro y fuera del país

La renovación de la cédula se realizará a nivel nacional y en 36 países, dividida en dos grandes etapas.

La primera fase, iniciada en el primer trimestre de 2026, corresponde a un despliegue controlado y limitado. Desde inicios de enero comenzó la captura de datos biométricos y personales, y durante los meses de febrero y marzo se realizará la captura y entrega inmediata del documento a grupos focalizados, como miembros del Congreso, jueces, delegados políticos, académicos, artistas, deportistas, religiosos y otras personalidades.

La segunda etapa iniciará en abril de 2026, con la cedulación masiva en todo el territorio nacional, organizada por mes de nacimiento, y concluirá en marzo de 2027.

En el exterior, la emisión de la nueva cédula comenzará en mayo de 2026 y se extenderá hasta enero de 2028.

¿Por qué la cédula será diferente?

La incorporación de nuevos elementos de seguridad, como el chip electrónico y la fotografía transparente, obligó a redistribuir el espacio dentro de la lámina de policarbonato, un material más resistente y duradero que el utilizado actualmente.

Así será el proceso para obtener la nueva cédula

La obtención del documento consta de cinco pasos:

Recepción y validación inicial: el ciudadano presenta su cédula actual y recibe un turno único. Ingreso de la solicitud al sistema, con verificación del documento y un número de contacto. Captura de datos biométricos: fotografía, firma y huellas dactilares. Verificación y validación de los datos personales. Personalización del documento, mediante grabado láser. En esta fase, la cédula anterior es perforada e invalidada en presencia del ciudadano.

Principales ventajas del nuevo documento

La nueva cédula ofrece mayor seguridad y durabilidad, con una vida útil estimada de hasta 25 años. Entre sus beneficios destacan:

Grabado láser inalterable

Imposibilidad de deslaminado o modificación

Alta resistencia al calor, humedad y desgaste

Integración de múltiples elementos de seguridad

Además, permitirá contar con una versión digital a través de una aplicación móvil, gracias al chip tecnológico que incorpora.

Vigencia según la edad

A diferencia del sistema actual, la cédula no vencerá el mismo año para todos. Su vigencia dependerá de la edad del titular:

Menores de edad: válida hasta alcanzar la mayoría de edad

18 a 35 años: 12 años

36 a 60 años: 16 años

61 años en adelante: 20 años

¿Puede usarse como documento de viaje?

La nueva cédula no sustituye el pasaporte, pero podrá utilizarse como documento de viaje en casos específicos, como la pérdida del pasaporte, conforme a las normas internacionales.

Tecnología detrás de la nueva cédula

El documento será personalizado con el equipo de grabado láser CLP 60 de Mühlbauer, que permite:

Personalización permanente de datos e imágenes

Integración de microtextos, foto fantasma e imagen láser cambiante

Protección contra falsificación y fraude

Trazabilidad completa del proceso de emisión

La fotografía será grabada en escala de grises directamente en el policarbonato por razones de seguridad, aunque la imagen a color se conservará en las bases de datos oficiales.

El chip electrónico, incrustado entre las láminas del documento, almacenará información y biometría del titular mediante criptografía, evitando clonaciones.

Asimismo, la nueva cédula permitirá obtener un certificado de firma digital, herramienta que facilitará la firma electrónica de documentos oficiales y privados.