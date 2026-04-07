Aprueban duelo municipal este 8 de abril por aniversario de tragedia en Jet Set

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El Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional declaró duelo municipal para este miércoles ocho de abril, al cumplirse un año del lamentable colapso del techo la discoteca Jet Set en 2025.

Como resultado de este triste hecho ocurrido en esta demarcación durante la madrugada del martes ocho de abril del año pasado, cientos de personas perdieron la vida, entre ellos los colaboradores del cabildo Christian Tejeda, director de Infraestructura Urbana, y Bianka Reyes, coordinadora operativa de Aseo Urbano.

Durante una sesión extraordinaria en el salón Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, los concejales aprobaron la ordenanza 7-2026, luego de haber visto la Ley No 108 sobre días festivos, duelo y conmemoración del 21 de marzo de 1967 y la Ley No 176/07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios.

Imágenes del evento

Mediante esta acción, la institución y sus colaboradores se solidarizan con el dolor que embarga a República Dominicana, en especial con esas familias que han perdido a uno o varios seres queridos y aquellos que continúan luchando por recuperar su rutina habitual y a su vez con todo el país.

El presidente del Consejo de Regidores, Yovany Moya, apuntó que han hecho caso a la exhortación de la alcaldesa Carolina Mejía de recordar con tristeza el día ocho de abril de 2025.

Por su parte, la secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, Elizabeth Mateo, agradeció a los regidores por estar presentes y comunicó las actividades que estarán realizando las familias en la zona cero desde hoy con una vigilia de velas a las 09:00 p.m. y mañana a partir de las 10:00 a.m. con una misa, continuando al mediodía con un homenaje a víctimas y finalizando con una eucaristía a las 5:00 de la tarde.

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Durante la sesión extraordinaria estuvieron presentes Luis Custodio y Daris Lebrón, miembros del Movimiento Justicia Jet Set, en representación de las familias afectadas por la tragedia.

Custodio, quien perdió a un hermano y cuñada, pareja que dejó siete hijos en orfandad, habló en nombre del movimiento externó su agradecimiento al concejo por esta ordenanza, ya que es una forma de conmemorar la memoria de cada fenecido.

En tanto que Lebrón, es una sobreviviente que perdió a su prometido en la tragedia, dejando tres niños huérfanos, expresó que es un honor la aprobación del duelo municipal por el dolor que embarga a cada miembro de este movimiento.