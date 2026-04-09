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Aniversario

Así inician los actos conmemorativos por tragedia Jet Set

En el transcurso del día se tiene previsto una serie de actividades que incluyen un homenaje a las víctimas, seguido de otra eucaristía pautada para las 5:00 de la tarde.

La zona cero a un año de la tragedia Jet Set este 08 de abril

La zona cero a un año de la tragedia Jet Set este 08 de abrilGuillermo Burgos

Ninoska Cuevas
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Ninoska Cuevas

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Cientos de familiares, amigos y allegados se han reunido en la zona cero del Jet Set este jueves para homenajear la memoria a los 236 fallecidos, iniciando con una emotiva misa presidida por el padre Rogelio Cruz, y continuando con distintas actividades que mantienen vivo su legado.

En el transcurso del día se tiene previsto una serie de actividades que incluyen un homenaje a las víctimas, seguido de otra eucaristía pautada para las 5:00 de la tarde.

Así inician los actos conmemorativos por tragedia Jet Set

Así inician los actos conmemorativos por tragedia Jet Set

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años

Sobre el autor
Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

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