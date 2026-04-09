Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Cientos de familiares, amigos y allegados se han reunido en la zona cero del Jet Set este jueves para homenajear la memoria a los 236 fallecidos, iniciando con una emotiva misa presidida por el padre Rogelio Cruz, y continuando con distintas actividades que mantienen vivo su legado.

En el transcurso del día se tiene previsto una serie de actividades que incluyen un homenaje a las víctimas, seguido de otra eucaristía pautada para las 5:00 de la tarde.

Así inician los actos conmemorativos por tragedia Jet Set

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años