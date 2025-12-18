Así luce el parque lineal Ciudad Sanitaria tras recuperación del entorno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Carolina Mejía inauguró el parque lineal Ciudad Sanitaria tras una readecuación histórica de espacios públicos que durante años fueron ocupados por buhoneros y puestos de comidas, hoy transformados en un área digna y ordenada para los ciudadanos.

La ejecutiva municipal manifestó su satisfacción por poder devolver a la gente el entorno de un centro de salud de tanta relevancia no solo para Santo Domingo, sino para todo el país.

Al saludar la presencia del presidente de Ciudad Sanitaria, Dr. José Joaquín Puello, y del director general del Instituto Dermatológico, Dr. Víctor Pou, la alcaldesa declaró la recuperación de espacios como un norte de su gestión, pues sirve para devolverle la dignidad a la gente.

“Hoy esto es una realidad que vamos a cuidar, que vamos a mantener, que nos comprometemos todos a preservarla porque está hecha con amor”, indicó Mejía sobre la entrega de este espacio.

El doctor José Joaquín Puello agradeció a Carolina Mejía y aseguró que era un día de alegría para la comunidad, al tiempo de exhortar a que todos se comprometan a mantener el orden y la limpieza en el espacio.

La recuperación de las aceras fue desarrollada por la Dirección de Uso y Defensoría de Espacios Públicos (DUEP), bajo el liderazgo del teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, quien afirmó gracias al impulso de la alcaldesa, el entorno de Ciudad Sanitaria dejó de ser un desorden, convirtiéndose en un ambiente más adecuado para una zona que posee centros de salud.

En el parque lineal Ciudad Sanitaria se realizó un hermoso mural que rinde tributo al trabajo de los galenos, por estar ubicado en frente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar y el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz.

Además, el cabildo hizo una readecuación de la acera y se colocaron bancos para que puedan descansar en la zona vecinos y miles de visitantes que tienen estos centros de salud.