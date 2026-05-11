Aspirante dice candidato PLD no debe ser un “penco”

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Francisco Javier García Fernández, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que para esa organización derrotar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) dentro de dos años, requiere presentar un candidato presidencial con la estirpe de “jinete pura sangre”.

En una actividad en Puerto Plata y en parafraseo al expresidente Danilo Medina cuando señaló que el PLD tenía listo el caballo y que solo le faltaba el jinete, en alusión al aspirante Gonzalo Castillo, el aspirante presidencial peledeísta observó que no puede ser un “penco”, porque perdería las elecciones previstas a celebrarse en mayo de 2028.

Dijo que en medio de una coyuntura difícil como la que atraviesa República Dominicana, aspirar a la presidencia de la constituye una cuestión de extrema seriedad, que debe estar reservada a quienes quieran trabajar de manera intensa y demostrarle a la población un deseo verdadero de alcanzar esa posición.

Pronunció un discurso según una nota ante una multitud durante el acto organizado por dirigentes del PLD y representantes de diversos sectores de la sociedad puertoplateña. Manifestó que la candidatura presidencial en un partido como el PLD, no se consigue a control remoto ni desde un escritorio con aire acondicionado ubicado en una oficina.