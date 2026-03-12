Desfile Nacional de Carnaval 2026 en Santo Domingo contará con amplio dispositivo de seguridad

Publicado por Lency AlcántaraHoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura ha preparado un amplio dispositivo de seguridad para que todas las familias puedan disfrutar con tranquilidad del Desfile Nacional de Carnaval, que se celebrará el próximo domingo, 15 de marzo, en el malecón de Santo Domingo.

Más de 900 miembros de los cuerpos militares, policiales y de orden público estarán desplegados para garantizar la seguridad de los asistentes. Asimismo, más de 300 integrantes de los distintos organismos de socorro estarán brindando apoyo durante toda la actividad.

En el operativo participarán unidades del Ministerio de Defensa —Armada, Fuerza Aérea y el Ejército de República Dominicana—, así como dependencias de la Policía Nacional, entre estas la Policía Preventiva y la Policía Turística.

También intervendrán, entre otros, miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Policía Municipal adscrita a la Alcaldía del Distrito Nacional.

Adicionalmente a los cuerpos de seguridad mencionados, las labores de vigilancia, protección y control del público contarán con el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y el Cuerpo de Bomberos.

A su vez, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y los Auxiliares Navales Dominicanos brindarán soporte técnico y capacidad de respuesta inmediata.

A lo largo de la avenida George Washington y en vías adyacentes también se desplegará personal de seguridad para contribuir a una circulación fluida y evitar obstrucciones en las salidas de emergencia.

Como parte del dispositivo sanitario y de respuesta, serán instalados ocho puestos de socorro y primeros auxilios en puntos estratégicos próximos al malecón, donde estarán disponibles rescatistas, paramédicos, médicos, técnicos de transporte sanitario y personal de enfermería. Asimismo, se habilitarán dos carpas para la atención de casos de niños extraviados.

El desfile estará dedicado a la provincia de Puerto Plata, cuna de una de las manifestaciones carnavalescas más distintivas del país, caracterizada por su vínculo con el mar y por el taimáscaro, personaje creado en 1991 como emblema de esa demarcación.

El rey del desfile será Mariano Hernández, reconocido como uno de los principales documentalistas visuales del folclore dominicano, mientras que la reina será Zoila Luna, referente de la televisión y la radio nacionales, con una trayectoria de varias décadas en la comunicación y la opinión pública.

La jornada también contará con la participación de delegaciones internacionales invitadas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (Colombia), la National Federation of Masqueraders and Fancy Dress of Ghana, la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro y el Carnaval de la Playa de Ponce (Puerto Rico).

Cierre del malecón

Como parte del dispositivo logístico del desfile, la avenida George Washington, en el tramo comprendido entre la avenida Máximo Gómez y la calle Palo Hincado, permanecerá cerrada desde el viernes 13 de marzo a las 10:00 de la noche hasta la conclusión del evento.

Asimismo, el cierre total de la avenida George Washington, entre la avenida Abraham Lincoln y la calle Palo Hincado, estará vigente desde la medianoche del sábado hasta el lunes 16 de marzo a las 5:00 de la mañana.

Dentro de las medidas operativas de seguridad, cabe destacar que quedará prohibida la entrada al Desfile Nacional de Carnaval con armas de fuego, armas blancas u objetos cortopunzantes; el ingreso con animales; el uso de botellas de vidrio, latas y envases contundentes; así como el uso de chichiguas.