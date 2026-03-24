¿Diálogo o estrategia? Lo que realmente se sabe sobre las conversaciones entre EE.UU. e Irán

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El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán han sostenido conversaciones para una "completa y total resolución de hostilidades" en Medio Oriente.

Trump añadió que, como resultado del diálogo, ha pospuesto los ataques contra las centrales eléctricas iraníes que amenazó con destruir si no se reabría el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán niega que el diálogo haya tenido lugar, según la cadena CBS, socia de la BBC en EE.UU.

Un alto funcionario de dicho Ministerio le dijo a CBS que habían recibido "unos puntos de EE.UU. a través de mediadores" y que estaban "siendo revisados". Agregó que el paso se tomó "como un posible precursor de las conversaciones", pero que estas no están ni en curso ni confirmadas.

El sábado en la noche, Trump advirtió que le daba 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz "por completo" y "sin amenazas"; de no hacerlo, afirmó, EE.UU. "arrasará" las centrales eléctricas iraníes.

Pero ahora, el presidente estadounidense afirma que ha sostenido "muy buenas y productivas conversaciones" con Irán.

La más reciente declaración es el mensaje más conciliador que Trump ha emitido desde el inicio de la guerra.

Sus palabras tuvieron un efecto inmediato en los precios del petróleo, que cayeron 13% a unos US$96 el barril Brent.

Los mercados bursátiles también subieron después de abrir a la baja.

Trump dio más detalles a la prensa de las supuestas conversaciones en Palm Beach, Florida, antes de abordar el avión presidencial rumbo a Memphis.

"Están deseando llegar a un acuerdo; a nosotros nos gustaría llegar a un acuerdo también", declaró, añadiendo que "nos vamos a reunir hoy, probablemente por teléfono".

También hizo referencia a los "socios en Medio Oriente" señalando después que "se los está teniendo muy en cuenta en las discusiones".

Con respecto a la postergación de los ataques expresó: "Estamos dando un período de cinco días (posponiendo los ataques) y veremos cómo va. Si va bien, vamos a terminar resolviendo esto".

Pero advirtió: "De lo contrario continuaremos bombardeando con todas nuestras ganas".

"Al final de este periodo (de cinco días) podría surgir un acuerdo muy bueno para todos. Tan bueno como si hubiéramos ido hasta el final y hubiéramos aniquilado literalmente el lugar; algo que, si no tenemos que hacerlo, sería bueno", sentenció.

Reacciones en Irán

En un comunicado reportado por CBS, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán indicó: "Negamos lo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo respecto a las negociaciones que están tomando lugar entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán".

El ministerio añadió: "La República Islámica de Irán se adhiere a su postura de rechazar cualquier tipo de negociación antes de lograr las metas de Irán de la guerra".

Una mujer observa el exterior este sábado desde su apartamento destruido en los restos de un edificio residencial y comercial en el barrio de Shahrak-e Gharb en Teherán, alcanzado el 16 de marzo durante los ataques de EE.UU. e Israel.Fuente externa

Antes del comunicado, Ghoncheh Habibiazad, reportera del Servicio Persa de la BBC, estuvo monitoreando las reacciones en Irán.

Recogió información de la agencia noticiosa iraní FARS, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, que citó a una fuente anónima diciendo que "no hay contacto directo ni indirecto con Trump".

La fuente afirmó que después de "escuchar que nuestros objetivos incluirían todas las centrales energéticas en Asia Occidental, él se echó para atrás".

Aunque existe un apagón de internet dentro del país impuesto por las autoridades, algunas personas han encontrado maneras de acceder a la red y se han puesto en contacto con la periodista del Servicio Persa de la BBC.

Un joven en Teherán reaccionó escribiéndole que "el fin de esto será muy costoso para el pueblo de Irán, ya sea que la República Islámica perdure o que se dé cuenta de que está en sus días finales".

Una mujer de veintitantos años de una ciudad norteña de Irán sostuvo que Trump los "está enloqueciendo", informó Habibiazad.

Otra mujer en Teherán comentó: "todo es tan impredecible, no tengo idea de lo que va a pasar".

Siguen los ataques entre Israel e Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que existe "una oportunidad para aprovechar los tremendos logros" de la operación conjunta entre EE. UU. e Israel, que permita "materializar los objetivos de la guerra" mediante un acuerdo con Irán.

Netanyahu, que aseguró haber hablado con Trump horas antes, declaró que un hipotético acuerdo "protegerá nuestros intereses vitales".

Agregó que las fuerzas armadas israelíes están "desmantelando" el programa nuclear de Teherán e infligiendo "duros golpes" a Hezbolá.

"Hace apenas unos días, eliminamos a otros dos científicos nucleares, y habrá más por venir. Salvaguardaremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia", indicó.

Trabajadores despejan edificios destruidos en Dimona, Israel, este domingo tras el impacto de un misil balístico iraní que dejó más de 50 heridos.Fuente externa

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron que están atacando el "corazón de Teherán", y en específico el cuartel general de seguridad principal del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán.

"El cuartel general era utilizado por el CGRI para coordinar las actividades de sus unidades y realizar evaluaciones de la situación. También era responsable de dirigir a los Batallones Basij", indicaron las FDI en un comunicado.

Matizaron que "antes de realizar el ataque se adoptaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluyendo el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional".

Mientras, Irán dirigió nuevos misiles a territorio israelí, informaron las FDI, que afirmaron que sus "sistemas defensivos se encuentran operativos para interceptar la amenaza".

Un anuncio que plantea varios interrogantes

Análisis de Bernd Debusmann Jr, corresponsal de la BBC en la Casa Blanca

El reciente mensaje de Donald Trump es tal vez el más conciliatorio desde el inicio de la Operación Furia Épica, pero deja varias preguntas sin respuesta.

Aunque mencionó haber sostenido conversaciones "muy buenas y productivas" con Irán, estas fueron desmentidas por los iraníes, y sus palabras contrastan fuertemente con el tono belicoso que las partes enfrentadas emitieron durante el fin de semana.

Además, no está claro en qué exactamente se enfocaron las conversaciones.

El tema pudo haber sido el programa de misiles balísticos de Irán o su enriquecimiento nuclear o, simplemente, un cese el fuego, una posibilidad a la que Trump específicamente le restó importancia.

También podría tratarse de una referencia al estrecho de Ormuz, aunque su apertura al tráfico naviero no es algo que los iraníes hayan prometido públicamente hasta ahora.

La mayoría de los expertos lo consideran improbable, ya que el control de Irán sobre Ormuz representa su ventaja estratégica más fuerte en la guerra.

El presidente estadounidense viaja este lunes a Memphis para dar un discurso enfocado en los esfuerzos para combatir el crimen.

Sin embargo, gran parte del mundo estará pendiente de cualquier actualización o detalles sobre estas conversaciones y lo que podrían significar en el futuro.