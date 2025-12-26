Ateneo de Macorís celebró su “Aguinaldo Navideño”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un acto cargado de patriotismo, el Ateneo de Macorís y el Instituto Duartiano, celebraron el “Aguinaldo Tricolor Navideño”, en la biblioteca del Ateneo, en la sede del Ayuntamiento.

Una nota dice que el coronel Sócrates Suazo Ruiz, director de la Academia de Historia del Ministerio de Defensa, dictó la conferencia: La Constitución, Eje transversal de la Nación Dominicana.

El texto exporesa que la actividad fue amenizada por la Banda de Música Municipal de San José de Los Llanos.

Indica que fueron reconocidas instituciones y personalidades que colaboraron de manera incondicional con las actividades realizadas por el Centro Duartiano de San Pedro de Macorís y el Ateneo de Macorís Inc.

Mientras que el doctor Goldny Mills, médico epidemiólogo, pronunció las palabras de motivación.

La actividad estuvo matizada por el fervor patriótico y cultural, impactando a todos los presentes.

El Ateneo de San Pedro de Macorís es una institución educativa y cultural fundada el 5 de junio de 1890.

Originalmente, se estableció como la Sociedad Literaria "Amante del Estudio" y ha sido fundamental en la promoción de la educación pública en la región.