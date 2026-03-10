Qué hacen las juezas y por qué se creó un día internacional para reconocer su trabajo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Juez o Jueza es la persona que soluciona problemas o conflictos entre personas que tienen intereses contrarios, con base en la ley y en hechos probados.

Lo hace mediante un juicio, que es un procedimiento o serie de pasos que llevan hasta la sentencia, que es el

documento en que se comunica la decisión tomada y las razones de la misma.

La labor de las juezas y los jueces es juzgar o, como también le llaman, impartir justicia.

¿Por qué se creó un día internacional?

En abril del año 2021 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 10 de marzo como Día Internacional de las Juezas, para rendir un merecido homenaje a aquellas mujeres que desempeñan el cargo de jueces en los sistemas judiciales de todo el mundo.

Así lo da a conocer el Observatorio Justicia y Género.

Con ello se pretende reafirmar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las funciones judiciales.

Esta resolución se elaboró y aprobó con base en la petición realizada por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), con motivo de la reunión de la Red Mundial de Integridad Judicial realizada en Catar.