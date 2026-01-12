Prisión de Hazim es inconstitucional; pide enviarlo a casa

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La defensa de Santiago Hazim, principal imputado en el caso SeNaSa, solicitó a la Corte de Apelación cambiarle la medida de coerción por arresto domiciliario, alegando que si el plazo dado al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación formal es de 12 meses incluyendo la prórroga, 18 meses de prisión preventiva para su cliente rompe el principio de proporcionalidad y presupone una una pena anticipada.

En su recurso, el jurista Miguel Valerio afirma que la prisión preventiva impuesta a Hazim es “inconstitucional e incongruente”.

“Es inconstitucional porque afecta la presunción de inocencia establecida en el artículo 69.3, la proporcionalidad prevista en el 40.9 y 69. 1, 2; viola el artículo 232, párrafo 3ro del CPP, además de que hay omisión de ponderación porque no se evaluaron debidamente los criterios del artículo 238 relativo al arraigo y bajo riesgo de entorpecimiento”, subrayó.

Valerio reforzó sus argumentos citando además el artículo 16, que establece que “la prisión preventiva debe tener un límite temporal razonable para no convertirse en pena anticipada”, lo que se alínea perfectamente con el principio de razonabilidad que debe regir toda medida restrictiva de derechos fundamentales.

En ese sentido hizo referencia a la sentencia número TC/0068/18 emitida por el Tribunal Constitucional el 23 de mayo del 2018, la cual dijo, es un precedente clave.

Según esta sentencia, “la razonabilidad de una medida judicial se evalúa mediante un test de razonabilidad” que analiza el fin perseguido por la medida, el medio empleado para alcanzar el fin, y la adecuación y proporcionalidad entre el medio y el fin propuesto.

El conocimiento del recurso está pendiente.