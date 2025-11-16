Aumentan las alertas: COE coloca 6 provincias bajo vigilancia por aguaceros y ráfagas

Santo Domingo 25ºC / 30ºC
¡Precaución!

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a seis las provincias en alerta verde, debido a que en horas de la tarde los remanentes nubosos de un sistema frontal ubicado sobre el canal de la Mona, junto a una vaguada en superficie, incrementarán la nubosidad y provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta verde son: Santiago, Monseñor Nouel, La Altagracia, La Vega, Puerto Plata y Samaná.

Mapa de alerta.

El organismo recomienda a la población no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las zonas bajo alerta.

