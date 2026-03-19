Autoridades intervienen el hospital de Moca

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El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, intervino el hospital provincial Toribio Bencosme, en Moca, provincia Espaillat, para garantizar servicios dignos y de calidad a la población de toda la zona.

El titular del SNS dispuso la ejecución de un levantamiento profundo en todas las direcciones y departamentos del centro, además de un remozamiento interno total y la solución, en las próximas horas, de la climatización hospitalaria.

Una nota dice que la autoridad planea hacer los aportes con todas las regulaciones, de forma que el centro continúe con un servicio oportuno y humanizado a la población.

Asimismo, informó que el hospital será sometido a una auditoría interna, que tomará en cuenta su alta demanda como centro de tercer nivel de atención, con el propósito de optimizar la calidad.

Expresa que Landrón, acompañado de un equipo técnico y de la directora del hospital, Miguelina Comprés, supervisó áreas del centro, entre ellas emergencia, triaje, maternidad, internamiento de adultos, sala de hombres, laboratorio, rayos X, reanimación, farmacia, mamografía y de medicación.

También inspeccionó las unidades de pie diabético y hemodiálisis, para constatar los equipos necesarios para su puesta en funcionamiento, “la cual será inaugurada en las próximas semanas”.

Afirmó que el 97 % de la población cuenta con seguro de salud, por lo que instó a presentar su carné al momento de recibir atención, a fin de fortalecer la transparencia y la eficiencia en la red pública.