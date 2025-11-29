Adolescente de 15 años mata a otro de 14 al salir de politécnico en Santiago Oeste

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La comunidad de Santiago Oeste vive momentos de consternación tras la muerte de Noelvin Jeremías Cabrera Rubiera, un adolescente de 14 años que fue apuñalado por otro menor de 15 a la salida del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, en la zona de Ingenio Abajo, próximo a la Parada 7.

De acuerdo con su abuela, Miriam Josefina Jiménez, ambos estudiantes habrían sostenido una pelea el día anterior. Agregó que, supuestamente, otro joven le pasó el arma blanca desde afuera al agresor, la cual finalmente causó heridas que comprometieron el corazón y otros órganos vitales del adolescente.

“Él era tranquilo, estudiando estaba”, expresó Jiménez, quien recordó que su nieto cursaba el segundo de bachillerato. Afligida, también pidió justicia: “No es justo que a un niño de 14 años lo hayan apuñalado así”.

Noelvin quería ser barbero

Su tía, Belkis García, lo describió como un joven trabajador y de valores cristianos: “Ese niño se crio en la iglesia evangélica cristiana, era tranquilo, un niño muy trabajador. Desde que llegaba de la escuela se ponía a trabajar”.

García añadió que el adolescente tenía metas claras y una profunda fe: “Tenía mucha fe, él quería ser peluquero, quería estudiar, lograr muchas cosas en la vida”.

La familia también expresó preocupación por el clima de violencia que afecta a las escuelas del país. “Uno tiene miedo de mandarlos a las escuelas porque no saben si van a llegar vivos”, dijo devastada.

Politécnico lamenta la tragedia

El Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo emitió un comunicado en el que lamentó el hecho y expresó solidaridad con los familiares del menor fallecido:

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de uno de nuestros queridos estudiantes. Elevamos nuestras oraciones por su descanso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia en este momento de dolor. Que la paz y la fortaleza les acompañen. Att: Comunidad PSALC”.