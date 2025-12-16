Avanzan sobre el Código Laboral llegó del Senado

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

A medidas en que se acerca el final de la presente legislatura ordinaria, las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados apuran sus labores. Ayer, 15 de ellas conocían proyectos de leyes y resoluciones, entre los más importantes el que modifica la Ley 16-92, que sobre el Código de Trabajo, aprobado en octubre pasado por el Senado y que debe ser sancionado antes que termine la presente legislatura, el 12 de enero próximo, para que no perima nuevamente.

Esa iniciativa fue propuesta por los senadores Manuel María Rodríguez Ortega, Cristóbal Venerado Antonio Castillo, Jonhson Encarnación, Julito Fulcar Encarnación, María Mercedes Ortiz y Secundino Velázquez.

La pieza resalta como nueva conquista la permanencia de la cesantía de los trabajadores, inclusión de la modalidad del teletrabajo, eliminación de la aplicación del 10 % de las propinas a los delivery, ampliación de la licencia por matrimonio, así como el otorgamiento de 20 minutos, tres veces al día, a las madres en período de lactancia.

La nueva ley tiene la finalidad de adaptar el marco regulatorio al mercado laboral actual y a los avances de la tecnología, así como a las necesidades de trabajadores y empleadores.

Pero la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados conoce, al mismo tiempo, otro proyecto que modifica el Código de Trabajo, de la autoría de la diputada Carmen Ligia Barceló, así como otra iniciativa que modifica el artículo 54 de la normativa, de la autoría del diputado Adelso de Jesús Rubén Contreras.

Otras comisiones

La comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales conoce del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Salud Pública Costera ante el Sargazo y sus Impactos Sociosanitarios (Sinsacos), que propone la diputada Carmen Aurelia de la Rosa Pérez.

La de Relaciones Exteriores y Cooperación conoce varios cuerdos, entre ellos, el suscrito entre el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial sobre la supresión recíproca de visados.