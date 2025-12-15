Caso Stephora Joseph: defensa exige se incluya a la asociación y otras autoridades del colegio

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Desde que Stephora Anne-Mircie Joseph perdió la vida mientras se bañaba en una piscina en una hacienda durante una excursión de su colegio Leonardo Da Vinci, en Santiago, las autoridades de ese centro educativo no le han dado ningún tipo de información a la madre de la menor sobre las circunstancias en la que murió su hija. Más de tres semanas después del hecho fue que la progenitora supo las razones del fallecimiento.

Así lo aseguró el abogado Miguel Valdemar Díaz, representante legal de la familia de Stephora, quien criticó que el colegio, hasta el momento, no se ha solidarizado con los familiares de la occisa a la altura que demanda la tragedia. “El único acercamiento que tuvo el colegio fue enviar una corona de flores”, aseveró el togado.

A través de las pruebas aportadas para la solicitud de medidas de coerción fue que Lovelie Joseph Raphael. madre de Stephora, se enteró qué fue lo que ocurrió. Valdemar recordó que solicitaron incluir en el expediente a más personas que, a su juicio, tuvieron responsabilidad en el hecho. “Hemos depositado una querella con constitución, agregando a la Asociación Leonardo Da Vinci Inc, su presidente, Eduardo Rafael Estévez Bretón y el director académico”, indicó.

La madre de Stephora Joseph, Loveli Raphael Joseph, dice que no ha recibido solidaridad del colegio.EFE.

El abogado, que habló durante una entrevista en programa El Despertador, del Grupo SIN, señaló que esas personas admitieron que, pese a conocer que está prohibido por el Ministerio de Educación ese tipo de actividades en los centros educativos, el día que Stephora murió fue la cuarta ocasión que habían asistido a la hacienda “con los mismos protocolos ausentes”. Dijo, además, que el colegio hacía excursiones a Los Haitises, y otros lugres que incluía bañarse, en las que incluían a los menores de edad del centro.

El pasado 10 de diciembre, la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina de los Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso medidas de coerción a tres de las cuatro personas imputadas por la muerte de la niña.

Una de las señalas de homicidio involuntario, del colegio Leonardo Da Vinci.

La magistrada decidió que las imputadas Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario, deben pagar una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una aseguradora, además de presentación periódica ante el Ministerio Público, uso de localizadores electrónicos y prohibición de salida del país sin autorización judicial.

Stephora falleció el 14 de noviembre en una hacienda en el municipio de Gurabo, mientras participaba de una excursión de su colegio. Las informaciones oficiales indican que murió ahogada.

El hecho provocó gran conmoción a la ciudadanía.