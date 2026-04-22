El Banco Popular y la ADN inauguran parque sensorial

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional inauguraron ayer el Parque Sensorial Mirador Sur, un espacio recreativo inclusivo que fortalece las áreas públicas accesibles y promueve la integración social, el bienestar y la calidad de vida en la capital.

La iniciativa, señala una comunicación, forma parte de la estrategia de sostenibilidad del Banco Popular, concebida como un eje transversal de su gestión y alineada con los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, desde donde impulsa acciones que impactan de manera directa el entorno urbano y las comunidades.

Según el documento, para la construcción del área de juego sensorial, el banco destinó RD$ 5 millones en 340 metros cuadrados diseñados para estimular los sentidos y facilitar la interacción de usuarios con distintas capacidades.

De manera complementaria, refiere el texto, en el Parque Mirador Sur ejecutaron trabajos de mantenimiento en diversas áreas, con una inversión adicional de RD$ 10 millones, que incluyeron la instalación de 90 lámparas, el remozamiento del área de calistenia, mejoras en la zona de skate, nuevos baños, zafacones y el fortalecimiento del sistema de seguridad con cámaras IP.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, destacó que esas acciones buscan promover el crecimiento de las personas, las comunidades y el país en un entorno sostenible, enfatizando que el desarrollo también se mide por el impacto positivo en la vida de la gente.

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, agradeció el respaldo de la entidad financiera y resaltó que el parque representa un paso importante hacia una sociedad más inclusiva, ya que ofrece un espacio diseñado para estimular los sentidos de forma segura y adaptada, en especial para niños y personas con condiciones especiales.

El Parque Sensorial Mirador Sur incorpora equipamiento lúdico inclusivo, como paneles en braille y lenguaje de señas, instrumentos musicales, módulos táctiles y juegos adaptados e infraestructura de accesibilidad universal, consolidándose como un referente en innovación urbana.