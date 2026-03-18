Banco Popular y Hábitat mejoraron 5 viviendas y cancha

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Voluntarios del Banco Popular Dominicano, en alianza con Hábitat para la Humanidad República Dominicana, construyeron pisos de concreto en cinco viviendas y remodelaron una cancha deportiva en la comunidad de Duzón, municipio de Yaguate.

Los trabajos, que fueron llevados a cabo por 95 miembros del Voluntariado Popular, 20 de Hábitat Dominicana y 50 de la comunidad. beneficiarán directamente a las cinco familias de las viviendas remozadas, así como a 825 personas de Duzón, que contarán con la nueva cancha deportiva.

Durante la actividad Mariel Beras, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Grupo Popular, destacó que esas iniciativas reflejan el compromiso institucional de la organización financiera con el desarrollo humano y social del país.

En tanto, Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, expresó su agradecimiento al Popular por sumarse a esta causa social.

La alianza

Con una alianza que data desde el año 2023, el Banco Popular y Hábitat para la Humanidad República Dominicana se han unido para recuperar 200 viviendas, instalando nuevos pisos.

En el contexto de esta colaboración, el Popular ha destinado US$200,000 al programa de Hábitat para la Humanidad “100 mil Pisos Para Jugar”. La iniciativa de esta organización global sin fines de lucro se centra en sustituir pisos de tierra o en mal estado por superficies de concreto.