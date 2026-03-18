En Yaguate
Banco Popular y Hábitat mejoraron 5 viviendas y cancha
El Banco Popular y Hábitat para la Humanidad República Dominicana tienen una alianza que inició en 2023
Voluntarios del Banco Popular Dominicano, en alianza con Hábitat para la Humanidad República Dominicana, construyeron pisos de concreto en cinco viviendas y remodelaron una cancha deportiva en la comunidad de Duzón, municipio de Yaguate.
Los trabajos, que fueron llevados a cabo por 95 miembros del Voluntariado Popular, 20 de Hábitat Dominicana y 50 de la comunidad. beneficiarán directamente a las cinco familias de las viviendas remozadas, así como a 825 personas de Duzón, que contarán con la nueva cancha deportiva.
Durante la actividad Mariel Beras, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Grupo Popular, destacó que esas iniciativas reflejan el compromiso institucional de la organización financiera con el desarrollo humano y social del país.
En tanto, Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, expresó su agradecimiento al Popular por sumarse a esta causa social.
La alianza
Con una alianza que data desde el año 2023, el Banco Popular y Hábitat para la Humanidad República Dominicana se han unido para recuperar 200 viviendas, instalando nuevos pisos.
En el contexto de esta colaboración, el Popular ha destinado US$200,000 al programa de Hábitat para la Humanidad “100 mil Pisos Para Jugar”. La iniciativa de esta organización global sin fines de lucro se centra en sustituir pisos de tierra o en mal estado por superficies de concreto.