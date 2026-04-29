Banreservas escoge 5 equipos de programa

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El Banco de Reservas anunció el inicio del Programa de Incubación Cree Banreservas 2026, con la selección de cinco equipos de emprendimiento elegidos entre más de 50 propuestas recibidas en la segunda edición.

Esta convocatoria, impulsada a través del Programa para Emprendedores de la Dirección de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, consolida a Cree Banreservas como una de las principales iniciativas estratégicas para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor criollo.

Los equipos seleccionados provienen de distintos actores clave del entorno académico e institucional. Se trata de Trace-ON, integrado por estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); WareB, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Sargaout, surgido del concurso República de Ideas desarrollado por la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de Competitividad, Ryborn, del Hackatón CREA RD del Ministerio de la Juventud y Explore, seleccionado a través de la convocatoria abierta en la plataforma digital de Cree Banreservas.

La selección se realizó mediante un proceso competitivo, reflejo del dinamismo y crecimiento del emprendimiento en país.

El programa incorpora un rediseño metodológico basado en los aprendizajes obtenidos durante su fase piloto, así como en un análisis del ecosistema de innovación local.