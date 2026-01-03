Basura desborda a San Pedro Macorís, médico ve es peligro

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El año 2026 encontró a esta ciudad llena de basura y el reclamo de la población por el deficiente servicio de la empresa RJC Clear contratada para esos fines, la cual no ha podido cumplir con ese compromiso con eficiencia y la mayoría de los sectores pasaron las fiestas navideñas en medio de desperdicios.

El pasado 2025 este municipio cabecera de la provincia, estuvo afectado por esa situación, lo que provocó el pánico en la ciudadanía, ya que la basura junto a las aguas negras producto de la época de lluvia, afectó a las familias que viven en barrios vulnerables.

El Ayuntamiento adquirió 15 nuevos camiones compactadores para conformar el nuevo sistema de recogid, pero los resultados no son vistos, y la población teme enfermedades.

Además, en el nuevo sistema de recolección, fueron integrados 10 trimotos, con el objetivo de reforzar la cobertura urbana, garantizar limpieza sostenida y respaldar a la empresa contratada para el servicio en las zonas de mayor densidad poblacional, pero al parecer esta acción ha fracasado.

Para Goldny Mills, epidemiólogo, la basura enNavidad genera un aumento drástico de residuos entre ellos, el plástico, comida y embalaje, provoca serios problemas ambientales, empeora la huella de carbono y la falta de alimento, lo que a su vez, atrae focos de infección y riesgo sanitario.

Indicó que en salud y comunidad, esta acumulación atrae plagas y hongos, enfermedades gastrointestinales y respiratorias.

Alertó que el aumento de basura contamina el suelo y las aguas, incrementa los gases invernaderos, la proliferación de plagas y enfermedades, mayor consumo de recursos y energía, y la saturación.