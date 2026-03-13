Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Basura que llega a la calle en La Yagüita

Pequeña comunidad tiene basurero en el que recibe desechos que llevan hasta en camiones y las ratas y moscas pululan

Apenas recogen la basura y al rato el basurero así.

Este basurero en la Yagüita de los Jardines, Distrito Nacional, es hábitat de ratas e insectos, que pululan por la barriada de apenas tres cortas calles y recibe desechos de otros sectores e incluso, de negocios de comida.

Aunque el vehículo recolector pasa a diario, a las pocas horas está en esas y peores condiciones, por la afluencia de personas de otros lugares, que llegan hasta en camiones a arrojar desperdicios.

En un lateral fuera de la parte cerrada, las aguas forman un charco sucio y mal oliente, otra fuente de contaminación.

